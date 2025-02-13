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Haberler NBA Houston Rockets 119-111 Phoenix Suns (MAÇ SONUCU ÖZET) Alperen Şengün double-double ile döndü!

Houston Rockets 119-111 Phoenix Suns (MAÇ SONUCU ÖZET) Alperen Şengün double-double ile döndü!

NBA’DE geçen hafta Toronto Raptors maçında sakatlanan Alperen Şengün bu sabaha karşı Phoenix Suns’a karşı oynanan maçta sahadaki yerini alarak double-double yaptı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 11:06 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 11:06
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Houston Rockets 119-111 Phoenix Suns (MAÇ SONUCU ÖZET) Alperen Şengün double-double ile döndü!

NBA'DE geçen hafta Toronto Raptors maçında sakatlanan Alperen Şengün bu sabaha karşı Phoenix Suns'a karşı oynanan maçta sahadaki yerini alarak double-double yaptı.

NBA'de geçen hafta Houston Rockets'ın, Toronto Raptors ile oynadığı maçın başında sakatlanan Alperen Şengün parkeye dönememişti ve All-Star kadrosunda da yer alan oyuncunun sakatlığı kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bu sabaha karşı Rockets'ın, evinde Suns'ı 119-111 yendiği maçta iyileşerek forma giyen milli basketbolcu double-double yaparak maçı tamamladı.

Belindeki sakatlığın iyileşmesiyle, Phoenix Suns karşısında 38 dakika sahada kalan genç oyucu 17 sayı ve 13 ribaund üretti, 5 de asist yaparak maçı double-double'la tamamladı.

Alperen'in takım arkadaşlarından Tari Eason 25 sayı ve Jalen Green de 18 sayı ile galibiyete önemli katkı yaparken, rakip takımın en skorer ismi ise 37 sayıyla Kevin Durant oldu. NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant, bu hafta oynadıkları ve Memphis Grizzlies'in Phoenix Suns'ı 119-112 yendiği maçta attığı sayılarla NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşan 8'inci oyuncu olmuştu.

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