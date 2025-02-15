  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Şov başlıyor

Şov başlıyor

Alperen Şengün'ün yer aldığı NBA All-Star start alıyor. Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de tarih yazıp yer aldığı All-Star 2025 organizasyonu, bugün çeşitli etkinliklerle başlıyor.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şov başlıyor

Alperen Şengün'ün yer aldığı NBA All-Star start alıyor. Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de tarih yazıp yer aldığı All-Star 2025 organizasyonu, bugün çeşitli etkinliklerle başlıyor.

2. TÜRK OLDU

ABD'NİN San Francisco şehrindeki Chase Center'ın ev sahipliği yapacağı NBA All-Star organizasyonu, bugün çeşitli etkinliklerle başlıyor. Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki, 2.11 boyundaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün, All-Star maçında mücadele edecek. Alperen Şengün, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu olacak.

Alperen Şengün, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün en büyük iki adayı Nikola Jokic ve Shai Gilgeous-Alexander'ın da yer aldığı Chuck Takımı'nda sahaya çıkacak. Organizasyonun son etkinliği 74. NBA All-Star maçı, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. All-Star karşılaşması, ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayacak.

YÜKSELEN YILDIZLAR 4. TAKIM

Yükselen yıldızlar maçını kazanan ekip 4. takım olarak All-Star'a katılma hakkı elde edecek. Bu son ekip, yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker'ın genel menajerliğinde Candace Takımı adıyla boy gösterecek.

ŞÖLENDE YENİ FORMAT

All-Star, ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı kapsayacak. Genel menajer olarak belirlenen NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Barkley, O'Neal ve Smith'in 24 kişiden oluşturduğu 3 takım yer alacak.

İşte dev derbinin ilk 11'leri
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Sustalı Ceylan'dan çarpıcı tanıtım!
Darbe ile doğdu krizlerle cebini doldurdu! CHP'nin arka bahçesi TÜSİAD'ın kirli geçmişi: Zenginler kulübü terörsüz Türkiye'ye karşı
Osimhen'den gözdağı! AZ Alkmaar maçında...
F.Bahçe transferde bombayı patlatacak! İşte listedeki ilk yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton Chelsea'yi mağlup etti! Brighton Chelsea'yi mağlup etti! 01:00
Brighton Chelsea'yi mağlup etti! Brighton Chelsea'yi mağlup etti! 01:00
Bologna Torino'yu mağlup etti! Bologna Torino'yu mağlup etti! 00:43
Bologna Torino'yu mağlup etti! Bologna Torino'yu mağlup etti! 00:43
Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! Avrupa Ligi şampiyonluk oranları güncellendi! 23:53
Jose Mourinho'dan tepki paylaşımı! Jose Mourinho'dan tepki paylaşımı! 23:53
Daha Eski
F.Bahçe Beko finalde! F.Bahçe Beko finalde! 23:53
Adana'da puanlar paylaşıldı! Adana'da puanlar paylaşıldı! 23:53
TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti! TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti! 23:53
F.Bahçe'de flaş sakatlık! F.Bahçe'de flaş sakatlık! 23:53
AZ Alkmaar-G.Saray maçı dış basında! 'Umutları sona erdi' AZ Alkmaar-G.Saray maçı dış basında! 'Umutları sona erdi' 23:53
G.Saray'de Mertens'in yerine İlkay! G.Saray'de Mertens'in yerine İlkay! 23:53