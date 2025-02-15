Şov başlıyor

Alperen Şengün'ün yer aldığı NBA All-Star start alıyor. Houston Rockets'ta oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de tarih yazıp yer aldığı All-Star 2025 organizasyonu, bugün çeşitli etkinliklerle başlıyor.

2. TÜRK OLDU

ABD'NİN San Francisco şehrindeki Chase Center'ın ev sahipliği yapacağı NBA All-Star organizasyonu, bugün çeşitli etkinliklerle başlıyor. Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki, 2.11 boyundaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün, All-Star maçında mücadele edecek. Alperen Şengün, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu olacak.

Alperen Şengün, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün en büyük iki adayı Nikola Jokic ve Shai Gilgeous-Alexander'ın da yer aldığı Chuck Takımı'nda sahaya çıkacak. Organizasyonun son etkinliği 74. NBA All-Star maçı, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak. All-Star karşılaşması, ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve bir final) kapsayacak.

YÜKSELEN YILDIZLAR 4. TAKIM

Yükselen yıldızlar maçını kazanan ekip 4. takım olarak All-Star'a katılma hakkı elde edecek. Bu son ekip, yorumcu ve eski basketbolcu Candace Parker'ın genel menajerliğinde Candace Takımı adıyla boy gösterecek.

ŞÖLENDE YENİ FORMAT

All-Star, ilk kez 4 takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı kapsayacak. Genel menajer olarak belirlenen NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Barkley, O'Neal ve Smith'in 24 kişiden oluşturduğu 3 takım yer alacak.