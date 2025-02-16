NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu
NBA All-Star 2025'in ikinci gününde Mac McClung, smaçları ile geceye damga vurdu. Üçlük yarışmasını Tyler Herro, yetenek yarışmasını Evan Mobley ve Donovan Mitchell ikilisi kazanırken Mac McClung, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlarla Chase Center'da herkesi kendine hayran bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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TYLER HERRO ALEV ALDI!
3 sayı yarışmasında ise Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cameron Johnson (Brooklyn Nets) ve Norman Powell (Los Angeles Clippers) kozlarını paylaştı.
LILLARD SERİYİ SÜRDÜREMEDİ
Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, Larry Bird ve Craig Hodges'tan sonra 3 sayı yarışmasını üst üste 3 kez kazanan üçüncü oyuncu olmak için mücadele etti ancak başarısız oldu.
Lillard finale kalamazken, Miami Heat'ten Tyler Herro, son turda Golden State Warriors'tan Buddy Hield ile karşılaştı. Herro finalde 24 sayı atarken Buddy Hield 23 sayıda kaldı. Darius Garland ise final turunda 19 sayıyla üçüncü oldu.
MAC MCCLUNG AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Smaç yarışmasına ise son iki yılın şampiyonu Mac McClung (Osceola Magic) ile birlikte Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) katıldı.
NBA G Ligi takımı Osceola Magic'te forma giyen Mac McClung, final turunda San Antonio'lu Stephon Castle'ı mağlup etti.
NBA Smaç Yarışması'nda üç tur için dört mükemmel smaç sergileyen McClung'ın, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlar geceye damgasını vurdu.
NATE ROBINSON'DAN SONRA İLK
Mac McClung, Nate Robinson'dan sonra smaç yarışmasını 3 kez kazanan ilk basketbolcu oldu. Ayrıca McClung smaç yarışmasında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.
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