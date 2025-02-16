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Haberler NBA NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

NBA All-Star 2025'in ikinci gününde Mac McClung, smaçları ile geceye damga vurdu. Üçlük yarışmasını Tyler Herro, yetenek yarışmasını Evan Mobley ve Donovan Mitchell ikilisi kazanırken Mac McClung, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlarla Chase Center'da herkesi kendine hayran bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 09:54
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NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

NBA'de All Star 2025 heyecanı ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları ile devam etti.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

YETENEK YARIŞMASI KAZANANI CAVS!

Chase Center'da gerçekleşen organizasyonun yetenek yarışmasında Donovan Mitchell-Evan Mobley (Cavs Takımı), Zaccharie Risacher-Alex Sarr (Çaylak Takımı), Chris Paul-Victor Wembanyama (Spurs Takımı) ve Draymond Green-Moses Moody (Warriors Takımı) ikilileri yarıştı.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

Evan Mobley ve Donovan Mitchell, yarışmanın finalinde Moses Moody ve Draymond Green'i yenerek şampiyonluğa ulaştı. Cavs Takımı, final turunda parkuru 1 dakika 0,3 saniyede tamamladı.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

TYLER HERRO ALEV ALDI!

3 sayı yarışmasında ise Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cameron Johnson (Brooklyn Nets) ve Norman Powell (Los Angeles Clippers) kozlarını paylaştı.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

LILLARD SERİYİ SÜRDÜREMEDİ

Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, Larry Bird ve Craig Hodges'tan sonra 3 sayı yarışmasını üst üste 3 kez kazanan üçüncü oyuncu olmak için mücadele etti ancak başarısız oldu.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

Lillard finale kalamazken, Miami Heat'ten Tyler Herro, son turda Golden State Warriors'tan Buddy Hield ile karşılaştı. Herro finalde 24 sayı atarken Buddy Hield 23 sayıda kaldı. Darius Garland ise final turunda 19 sayıyla üçüncü oldu.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

MAC MCCLUNG AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Smaç yarışmasına ise son iki yılın şampiyonu Mac McClung (Osceola Magic) ile birlikte Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) katıldı.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

NBA G Ligi takımı Osceola Magic'te forma giyen Mac McClung, final turunda San Antonio'lu Stephon Castle'ı mağlup etti.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

NBA Smaç Yarışması'nda üç tur için dört mükemmel smaç sergileyen McClung'ın, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlar geceye damgasını vurdu.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Mac McClung geceye damga vurdu

NATE ROBINSON'DAN SONRA İLK

Mac McClung, Nate Robinson'dan sonra smaç yarışmasını 3 kez kazanan ilk basketbolcu oldu. Ayrıca McClung smaç yarışmasında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

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