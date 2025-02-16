Alperen Şengün NBA All-Star öncesi parkede!

NBA'de All-Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak organizasyonda yetenek, üç sayı ve smaç yarışmalarının olduğu ikinci gün etkinlikleri tamamlandı.

Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra All-Star'da boy gösterecek olan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bu başarısı ile Türkiye'deki basketbolseverleri gururlandırmıştı.

Şengün, All-Star'ın üçüncü gününde oynanacak olan All-Star turnuvası öncesi antrenman için sahaya çıktı.

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TAKIMLAR NASIL OLACAK?

All-Star turnuvası 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece saat 04:20'de başlayacak.

Chuck'ın takımında yer alan Şengün'ün takım arkadaşları şu isimler olacak: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell

Şengün'ün dahil olduğu Chuck's Global Stars, yeni formatın ilk ayağında Kenny's Young Stars ile karşılaşacak.

Kenny's Young Stars takımında bulunan isimler ise şu şekilde: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro

Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars mücadelesinin kazananı, finalde ise Candace's Rising Stars – Shaq's OGs eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi için parkeye çıkacak.