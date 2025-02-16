  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Alperen Şengün NBA All-Star öncesi parkede!

Alperen Şengün NBA All-Star öncesi parkede!

NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün, 18 yıl sonra All-Star olan ilk Türk basketbolcu olarak organizasyon öncesinde antrenman için sahaya çıktı. İşte o görüntüler...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 10:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün NBA All-Star öncesi parkede!

NBA'de All-Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak organizasyonda yetenek, üç sayı ve smaç yarışmalarının olduğu ikinci gün etkinlikleri tamamlandı.

Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra All-Star'da boy gösterecek olan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bu başarısı ile Türkiye'deki basketbolseverleri gururlandırmıştı.

Şengün, All-Star'ın üçüncü gününde oynanacak olan All-Star turnuvası öncesi antrenman için sahaya çıktı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

TAKIMLAR NASIL OLACAK?

All-Star turnuvası 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece saat 04:20'de başlayacak.

Chuck'ın takımında yer alan Şengün'ün takım arkadaşları şu isimler olacak: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell

Şengün'ün dahil olduğu Chuck's Global Stars, yeni formatın ilk ayağında Kenny's Young Stars ile karşılaşacak.

Kenny's Young Stars takımında bulunan isimler ise şu şekilde: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro

Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars mücadelesinin kazananı, finalde ise Candace's Rising Stars – Shaq's OGs eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi için parkeye çıkacak.

NBA All Star'da tarihe geçen smaç! Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'da flaş gerçek! Boey'den gelen para...
Yazarlar dev mücadeleyi yorumladı! "Cesaretsiz zafer olmaz!"
DİĞER
Nebahat Çehre'nin 37 yıllık aşk orucu! Bakın "yalnızlık" itirafı nasıl geldi...
Deniz Baykal'a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP'nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal "Babamdan dinledim" diyerek anlattı
G.Saray'dan kaleci bombası!
Usta yazardan Banza'ya flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar geldiği gibi gidiyor mu? Skriniar geldiği gibi gidiyor mu? 10:47
Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? 10:45
Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman? 10:16
Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? 10:10
Geosis Boluspor-Amed SK maçı ne zaman? Geosis Boluspor-Amed SK maçı ne zaman? 10:05
Usta yazardan Banza'ya flaş eleştiri! Usta yazardan Banza'ya flaş eleştiri! 09:57
Daha Eski
Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 09:56
NBA All Star'da tarihe geçen smaç! NBA All Star'da tarihe geçen smaç! 09:50
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 09:40
Morata kaç hafta yok? Morata kaç hafta yok? 09:18
Yazarlar dev mücadeleyi yorumladı! "Cesaretsiz zafer olmaz!" Yazarlar dev mücadeleyi yorumladı! "Cesaretsiz zafer olmaz!" 08:51
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı detayları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı detayları 08:24