Alperen Şengün NBA All-Star öncesi parkede!

NBA'de All-Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak organizasyonda yetenek, üç sayı ve smaç yarışmalarının olduğu ikinci gün etkinlikleri tamamlandı.
Mehmet Okur'un ardından 18 yıl sonra All-Star'da boy gösterecek olan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bu başarısı ile Türkiye'deki basketbolseverleri gururlandırmıştı.
Şengün, All-Star'ın üçüncü gününde oynanacak olan All-Star turnuvası öncesi antrenman için sahaya çıktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Alperen Şengün, 2025 #NBAAllStar antrenmanı için Oakland Arena'da 👀 pic.twitter.com/fFuo20cnB7— NBA Türkiye (@NBATurkiye) February 16, 2025
TAKIMLAR NASIL OLACAK?
All-Star turnuvası 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece saat 04:20'de başlayacak.
Chuck'ın takımında yer alan Şengün'ün takım arkadaşları şu isimler olacak: Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell
Şengün'ün dahil olduğu Chuck's Global Stars, yeni formatın ilk ayağında Kenny's Young Stars ile karşılaşacak.
Kenny's Young Stars takımında bulunan isimler ise şu şekilde: Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham, Tyler Herro
Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars mücadelesinin kazananı, finalde ise Candace's Rising Stars – Shaq's OGs eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi için parkeye çıkacak.