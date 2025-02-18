Alperen tarihe geçti!

Bu yıl yeni formatında ilk kez düzenlenen 2025 NBA All-Star'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün de mücadele etti. Klasik Doğu- Batı formatı yerine, dört takımlı mini turnuva sistemiyle gerçekleştirilen 2025 NBA All-Star'da, Milli basketbolcu Alperen'in de içerisinde bulunduğu Charles Barkley'nin takımı Shaquille O'Neal'ın takımına karşı finalde 41-25 yenildi.

Mehmet Okur'un ardından All-Star'a seçilen ikinci Türk olan Alperen Şengün finalde 19 saniye süre alabildi. Yarı finalde ise Kenny takımını 41-32 yendikleri maçta milli yıldız 4 sayı ve 1 ribaundla oynadı. Turnuvanın MVP'si ise oynadığı iki maçta toplam 20 sayı, 10 ribaunda ulaşan Stephan Curry oldu. Tecrübeli yıldız, 2022'nin ardından NBA All-Star'da ikinci kez MVP ödülünü kazanma başarısı gösterdi