  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Alperen tarihe geçti!

Alperen tarihe geçti!

Bu yıl yeni formatında ilk kez düzenlenen 2025 NBA All-Star'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün de mücadele etti. Klasik Doğu- Batı formatı yerine, dört takımlı mini turnuva sistemiyle gerçekleştirilen 2025 NBA All-Star'da, Milli basketbolcu Alperen'in de içerisinde bulunduğu Charles Barkley'nin takımı Shaquille O'Neal'ın takımına karşı finalde 41-25 yenildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen tarihe geçti!

Bu yıl yeni formatında ilk kez düzenlenen 2025 NBA All-Star'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün de mücadele etti. Klasik Doğu- Batı formatı yerine, dört takımlı mini turnuva sistemiyle gerçekleştirilen 2025 NBA All-Star'da, Milli basketbolcu Alperen'in de içerisinde bulunduğu Charles Barkley'nin takımı Shaquille O'Neal'ın takımına karşı finalde 41-25 yenildi.

Mehmet Okur'un ardından All-Star'a seçilen ikinci Türk olan Alperen Şengün finalde 19 saniye süre alabildi. Yarı finalde ise Kenny takımını 41-32 yendikleri maçta milli yıldız 4 sayı ve 1 ribaundla oynadı. Turnuvanın MVP'si ise oynadığı iki maçta toplam 20 sayı, 10 ribaunda ulaşan Stephan Curry oldu. Tecrübeli yıldız, 2022'nin ardından NBA All-Star'da ikinci kez MVP ödülünü kazanma başarısı gösterdi

F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer!
En-Nesyri için İngiliz devleri karşı karşıya!
DİĞER
"Üzerinize asit dökeceğim" demişti! Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'u tehdit eden sapığın cezası belli oldu!
Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye'ye geldi!
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin!
F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:06
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:04
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! 00:11
G.Saray Rize'de kazandı! G.Saray Rize'de kazandı! 00:11
F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! 00:11
Buruk'tan dikkat çeken derbi sözleri! Buruk'tan dikkat çeken derbi sözleri! 00:11
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:11
F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı! F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı! 00:11
Beşiktaş genç yıldızı ile sözleşme uzattı! Beşiktaş genç yıldızı ile sözleşme uzattı! 00:11
Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! 00:11
Marciniak'tan flaş derbi açıklaması! Marciniak'tan flaş derbi açıklaması! 00:11
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! 00:11