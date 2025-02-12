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Haberler NBA Kevin Durant tarihe geçti

Kevin Durant tarihe geçti

NBA’in yıldız oyuncularından Kevin Durant, Memphis Grizzlies'in Phoenix Suns'ı 119-112 yendiği maçta attığı sayılarla NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşan 8’inci oyuncu oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:47
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Kevin Durant tarihe geçti

NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçta Phoenix Suns, Memphis Grizzlies ile evinde karşılaştı. Ev sahibi takım maçı 112-119 kaybetmesine rağmen maç Suns adına tarihe geçti. Phoenix ekibinin yıldızı Kevin Durant maçta attığı sayılarla NBA tarihinde kariyerinde 30.000 sayı barajını aşan 8'inci oyuncu olarak tarihe geçti. Kevin Durant, bu başarıyı maçın üçüncü çeyreğinde attığı serbest atışla ulaşarak; LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki ve Wilt Chamberlain ile birlikte özel bir kategoride yerini aldı.

Durant ayrıca, kariyerindeki 1.101'inci maçında bu başarıya ulaşarak Kareem Abdul-Jabbar ile aynı sayı maç sayısında bu rekoru yakalarken, tecrübeli oyuncuyu NBA tarihinde sadece bu başarıyı, 941 maç sonunda elde eden Wilt Chamberlain ve 960 maç sonunda 30 bin sayıya ulaşan Michael Jordan geçti.

2007 Draft'ında 7'nci sıradan NBA'e katılan Durant, 15 kez All-Star seçildi.

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