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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Boston Celtics ile Indiana Pacers, Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi

Boston Celtics ile Indiana Pacers, Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi

NBA play-off 1. tur 5. maçında Boston Celtics evinde karşılaştığı Orlando Magic'i 120-89 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Indiana Pacers da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı uzatmalarda 119-118 mağlup ederek seriyi 4-1'e getirdi ve yarı finale adını yazdırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:52
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Boston Celtics ile Indiana Pacers, Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi

NBA'de play-off heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Orlando Magic'i 120-89'luk skorla mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Boston'da Jayson Tatum 35 sayı, 10 asistle double double yaparken, Jaylen Brown da 23 sayıyla eşlik etti. Orlando'da ise Franz Wagner 25 sayı ve Paolo Banchero da 19 sayıyla mücadele etti.

INDIANA YARI FİNALE YÜKSELDİ, CLEVELAND İLE EŞLEŞTİ

Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da oynadığı Milwaukee Bucks'ı uzatmalarda son saniyelerde bulduğu basketle 119-118 yendi ve seriyi 4-1 yaptı. Konferans yarı finaline yükselen Indiana, Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak. Indiana'da Tyrese Haliburton 26 sayı, Myles Turner 21 sayı ve Aaron Nesmith de 19 sayıyla müsabakayı tamamladı. Milwaukee'de ise Gary Trent Jr. 33 sayı, Giannis Antetokounmpo da 30 sayı, 20 ribaund ve 13 asistle triple double yapsa da galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

DOĞU KONFERANSI

Indiana Pacers: (4) 119 - Milwaukee Bucks (1): 118

New York Knicks (3) : 103 - Detroit Pistons (2): 106

Boston Celtics (4): 120 - Orlando Magic (1): 89

BATI KONFERANSI

Denver Nuggets (3): 131 - Los Angeles Clippers (2): 115

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