NBA'de 2024-2025 normal sezonu tarihe geçti

NBA'de büyük heyecanın yaşandığı 82 maçlık normal sezon, unutulmaz anlara sahne olurken pek çok takas, rekor ve tarihi performansla hafızalara kazındı.

Luka Doncic'in beklenmedik takası, Nikola Jokic'in tarihi performansı, LeBron James'in kırdığı rekorlar, Oklahoma City Thunder ve yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın yükselen grafiği, sezonun en çok konuşulan olayları oldu.

Doncic takası deprem etkisi yaptı

Los Angeles Lakers'ın Anthony Davis karşılığında Dallas Mavericks'ten kadrosuna kattığı Luka Doncic'in takası, NBA dünyasında deprem etkisi yaptı.

Lakers'ın 2 Şubat'ta gerçekleştirdiği takas, basketbol camiasında büyük şaşkınlığa neden olurken Mavericks'in NBA'in en önemli yeteneklerinden Doncic'i takımdan göndermesi uzun süre konuşuldu.

Yeni takımında etkisini kısa sürede gösteren geçen yılın sayı kralı Doncic, sezonu 28,2 sayı, 8,2 ribaunt ve 7,7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Luka Doncic, LeBron James ve Austin Reaves üçlüsünün taşıdığı Lakers, Batı Konferansı'nda 50 galibiyet, 32 mağlubiyetle üçüncü sırayı alarak play-off'lar öncesi iddiasını ortaya koydu.

Jokic'ten tarihi performans

Yeteneği, çok yönlülüğü, üst düzey oyun görüşü, skorer kimliği ve takım oyununa en iyi şekilde uyum sağlama özellikleriyle son yıllarda NBA'e damga vuran Nikola Jokic, bu sezon tarihi bir performans ortaya koydu.

"Joker" lakaplı basketbolcu, normal sezonu "triple-double" ortalamasıyla tamamladı. Sırp yıldız, NBA'de Oscar Robertson ve Russell Westbrook'tan sonra bunu başaran 3. basketbolcu oldu.

Üç kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Jokic, NBA'de bu sezon maç başına 29,6 sayı, 12,7 ribaunt ve 10,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Ayrıca Jokic, istatistik liderlerinin maç başına ortalamalarla belirlenmeye başladığı 1969-1970 sezonundan bu yana sayı, ribaunt ve asist kategorilerinin tamamında normal sezonu ilk 3'te bitiren ilk oyuncu olmayı başardı.

LeBron James tarihe geçmeye devam ediyor

Rekorlarla dolu muazzam bir kariyer inşa ederek sporda uzun ömürlülük standartlarını yeniden belirleyen LeBron James, bu sezon NBA'de (normal sezon+play-off) 50 bin sayı barajını aştı.

Bunu başaran ilk oyuncu olan 40 yaşındaki James, 22. sezonunu geçirdiği NBA'de 21. kez all-star seçilerek de rekor kırdı.

Tecrübeli basketbolcu, 40 ve üstü yaşta çıktığı bir NBA maçında 40 ve üzerinde sayı kaydederek NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

NBA tarihinin en skorer oyuncusu James, 40 yaşından sonra birden fazla maçta "triple-double" yapan ilk isim olma ünvanını da elde etti.

Lakers'ta oğlu Bronny James ile birlikte forma giyen LeBron, ulaşılması zor bir ilke daha imza attı. LeBron ve Bronny, NBA'de birlikte oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçti.

Sayı kralı Shai Gilgeous-Alexander

NBA'de 2024-25 normal sezonunun sayı kralı, Oklahoma City Thunder'ın skoreri Shai Gilgeous-Alexander oldu.

MVP ödülü için Jokic ile kıyasıya rekabete giren Gilgeous-Alexander, maç başına 32,7 sayı, 5 ribaunt ve 6,4 asistle oynadı.

En çok galibiyet Thunder'dan

Lig lideri Oklahoma City Thunder, normal sezona damga vurdu.

Sezonu 68 galibiyet, 14 mağlubiyetle bitiren Thunder, Batı Konferansı'nda play-off'lara ilk sıradan girdi.

Shai Gilgeous-Alexander'ın taşıdığı Mark Daigneault yönetimindeki Thunder'da Jalen Williams 21,6 sayı, 5,3 ribaunt, 5,1 asist, Chet Holmgren 15 sayı, 8 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 11,2 sayı, 10,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19,1 sayı, 10,3 ribaunt ortalamalarıyla ön plana çıktığı Rockets ise 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle Batı'da ikinci sıranın sahibi oldu.

Doğu'da Cavaliers zirvede

Cleveland Cavaliers, 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer aldı.

Cavaliers'ın 6 kez all-star seçilen skoreri Donovan Mitchell, maç başına 24 sayı, 4,5 ribaunt ve 5 asist üreterek takımının başarısında önemli rol oynadı.

Darius Garland 20,6 sayı, 6,7 asist, Evan Mobley 18,5 sayı, 9,3 ribaunt ve Jarrett Allen 13,5 sayı, 9,7 ribaunt ortalamalarıyla takımına katkı sağladı.

Son şampiyon Boston Celtics ise 61 galibiyet, 21 mağlubiyetle Doğu'da ikinci sıradan play-off'lara kaldı.

Celtics'in all-star oyuncuları Jayson Tatum 26,8 sayı, 8,7 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 22,2 sayı, 5,8 ribaunt, 4,5 asist ortalamaları yakaladı.