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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA play-in'de Golden State Warriors Memphis Grizzlies'i mağlup etti

NBA play-in'de Golden State Warriors Memphis Grizzlies'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turunda Golden State Warriors, Jimmy Butler ve Stephen Curry'nin üstün performansıyla Memphis Grizzlies'i 121-116 yendi. Golden State Warriors, aldığı bu galibiyetle Batı Konferansı play-off turunda Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ın rakibi oldu

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:52
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NBA play-in'de Golden State Warriors Memphis Grizzlies'i mağlup etti

Chase Center'daki karşılaşmada Warriors'ın tecrübeli yıldızlarından 35 yaşındaki Butler, 38 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynarken, 37 yaşındaki takım arkadaşı Curry, 37 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik katkı sağladı.

Grizzlies'ten Desmond Bane'in 30 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Warriors, Batı Konferansı play-off turunda milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi oldu.

ORLANDO MAGIC, PLAY-OFF'A KALDI VE BOSTON CELTICS İLE EŞLEŞTİ

NBA'de gecenin bir başka play-in eşleşmesinde Orlando Magic, Atlanta Hawks'ı 120-95 yenerek play-off'a kaldı.

Kia Center'daki müsabakada Magic'ten Cole Anthony, rakip potaya bıraktığı 26 sayıyla takımının en skoreri olurken, takım arkadaşı Franz Wagner 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Atlanta Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın 28 sayısına rağmen sahadan mağlup ayrıldı.

Magic, Doğu Konferansı play-off turunda son şampiyon Boston Celtics ile karşılaşacak.

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