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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Dallas Mavericks play-off iddiasını sürdürdü

Dallas Mavericks play-off iddiasını sürdürdü

NBA'de heyecan devam ediyor. Deplasmanda Sacramento Kings'i deplasmanda 120-106 mağlup eden Dallas Mavericks, play-off'a kalmak için Memphis Grizzlies ile oynayacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:16
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Dallas Mavericks play-off iddiasını sürdürdü

NBA'de heyecan play-in karşılaşmalarıyla devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, United Center'da oynadığı Chicago Bulls'u 109-90'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla bir üst tura yükselen Miami, play-in ikinci maçında Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek. Miami'de Tyler Herro 38 sayıyla ön plana çıkarken, Andrew Wiggins 20 sayı ve Bam Adebayo ile Davion Mitchell da 15'er sayıyla oynayarak katkı verdi. Chicago'da ise Joshua Giddey 25 say, 10 ribaund ile double double yaparken, Coby White da 17 sayıyla oynadı.

DALLAS PLAY-OFF İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Batı Konferansı'nda ise Dallas Mavericks, Golden 1 Center'da mücadele ettiği Sacramento Kings'i 120-106'lık skorla yendi. Dallas, play-off'a kalmak için Memphis Grizzlies ile karşılaşacak. Anthony Davis 27 sayı ve Klay Thompson da 23 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Sacramento'da ise DeMar DeRozan 33 sayı, Zach LaVine 20 sayı ve Domantas Sabonis de 11 sayı, 13 ribaund ile katkı verse de mağlubiyeti önleyemedi.

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