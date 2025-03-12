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Haberler NBA Cleveland Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet | NBA'de günün sonuçları

Cleveland Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet | NBA'de günün sonuçları

NBA'de Cleveland Cavaliers evinde oynadığı Brooklyn Nets'i 109-104'lük skorla yendi ve üst üste 15. galibiyetini kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 12:35
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Cleveland Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet | NBA'de günün sonuçları

NBA'de normal sezon heyecanı 4 maçla devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 109-104'lük skorla mağlup etti ve üst üste 15, toplamda da 55. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Darius Garland 30 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 23 sayı, 13 ribaund ve Evan Mobley de 21 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezonki 43. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Cam Thomas 27 sayı, Cameron Johnson 17 sayı ve Ziaire Williams da 14 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 109 - Brooklyn Nets: 104

Detroit Pistons: 123 - Washington Wizards: 103

Indiana Pacers: 115 - Milwaukee Bucks: 114

New Orleans Pelicans: 127 - Los Angeles Clippers: 120

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