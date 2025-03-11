Housten Rockets Alperen Şengün'ün mükemmel performansı ile galip!

NBA'de 12 maç oynandı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Magic'i 13 sayı farkla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Rockets'ta Jabari Smith, 20 sayı kaydederken milli oyuncu Alperen Sengun ise 14 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ve 1 blok ile galibiyete katkı verdi.
Magic'te Paolo Banchero, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
CURRY REKOR PEŞİNDE
Golden State Warriors konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 130-120 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.
Warriors'ta Stephen Curry, 5 üçlük ile birlikte toplam 24 sayı atarken bir NBA maçında 2 üçlük daha attığında NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu olacak.
Blazers'ta Deni Avdija, 34 sayı, Anfernee Simons ise 32 sayı kaydetti.
JOKER YİNE SAHNEDE
Batı Konferansı'nda Denver Nuggets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 140-127 mağlup etti.
Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 18 ribaunt ve 8 asist ile oynarken Jamal Murray ise 34 sayı kaydetti.
Thunder'da Luguentz Dort 26 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 25 sayı attı.
ADEM BONA'DAN 12 SAYI
Atlanta Hawks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 132-123 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Hawks'ta Dyson Daniels, 25 sayı kaydederken 76ers'ta Quentin Grimes'in 35 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 12 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı.
İŞTE NBA'DE GECENİN DİĞER SONUÇLARI
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 132-123
Boston Celtics-Utah Jazz: 114-108
Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 111-108
Miami Heat-Charlotte Hornets: 102-105
Toronto Raptors-Washington Wizards: 119-104
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 121-103
Houston Rockets-Orlando Magic: 97-84
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 120-118
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-140
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 129-133
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 130-120
Sacramento Kings-New York Knicks: 104-133