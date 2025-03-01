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Haberler NBA Los Angeles Lakers mağlubiyeti unuttu! Üst üste 5. galibiyet!

Los Angeles Lakers mağlubiyeti unuttu! Üst üste 5. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers'ı 106-102 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 11:46 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 11:46
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Los Angeles Lakers mağlubiyeti unuttu! Üst üste 5. galibiyet!

NBA'de 10 maç yapıldı. Batı Konferansı dördüncüsü Lakers, konuk ettiği Clippers'i Luka Doncic'in 31 sayılık performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte LeBron James de 28 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparak sezonun 37. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Ivica Zubac 27 sayı ve 16 ribauntla oynarken, Kawhi Leonard ise 21 sayı üretti.

CAVALIERS, 22 SAYI GERİDEN GELEREK CELTICS'İ YENDİ

Boston Celtics'e konuk olan Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, bir ara 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla 123-116 kazanarak sezonun 49. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta Evan Mobley, 17 sayı ve 12 ribauntluk bir performans sergilerken, Darius Garland da 20 sayılık katkısıyla galibiyetin önemli isimlerinden oldu.

Bu sezon 18. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum, 46 sayı ve 16 ribauntluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Jaylen Brown ise 37 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 119-134

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 102-121

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-123

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 119-135

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 113-114

Chicago Bulls-Toronto Raptors : 125-115

Miami Heat-Indiana Pacers: 125-120

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 125-108

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 117-116

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-102

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