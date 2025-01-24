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Haberler NBA NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu

NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçındaki takımların ilk 5 oyuncuları duyuruldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:01
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NBA All-Star maçında takımların ilk 5'leri belli oldu

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'tan Nikola Jokic ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, oylamayı zirvede tamamladı.

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise ilk 5'e giremedi. Batı Konferansı'nın forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 6. sırayı alan Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.

All-Star maçı yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklanacak. Her iki konferanstan yedişer yedek oyuncu, NBA başantrenörleri tarafından belirlenecek.

NBA All-Star'da toplam 24 oyuncu mücadele edecek. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

Her takımda 8 oyuncu olacak. 24 NBA All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma bölünecek. Dördüncü takım ise NBA'de birinci ve ikinci yılındaki oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan oyuncuları arasında 14 Şubat'ta oynanacak maçtan galip çıkan takım olacak.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

Takımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular şöyle:

DOĞU KONFERANSI İLK 5 OYUNCULARI:

Jaylen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

BATI KONFERANSI İLK 5 OYUNCULARI:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

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