  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Alperen Şengün 18 sayıyla oynadı, Houston evinde kazandı!

Alperen Şengün 18 sayıyla oynadı, Houston evinde kazandı!

NBA'de Houston Rockets evinde karşılaştığı Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 109-108'lik skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 18 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 1 blokla mücadele etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün 18 sayıyla oynadı, Houston evinde kazandı!

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 109-108'lik skorla yendi ve 29. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 29 dakika süre aldığı maçta 18 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynarken, Fred VanVleet 26 sayı, 5 asist ve Amen Thompson ile Cam Whitmore da 16'şar sayıyla katkı verdi. Ligdeki 7. yenilgisini alan Cleveland'da Darius Garland 26 sayı, Donovan Mitchell da 19 sayıyla müsabakayı tamamladı.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN KARİYER REKORU: 54 SAYI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında mücadele ettiği Utah Jazz'ı 123-114 yenerek, 36. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous-Alexander 54 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlikle ön plana çıkarken, Jalen Williams da 25 sayı ile eşlik etti. Gilgeous-Alexander bu performansıyla kariyer sayı rekorunu kırdı. Bu sezonki 32. yenilgisini alan Utah'ta ise John Collins 22 sayı, Collin Sexton 18 ve Walker Kessler de 17 sayıyla oynasa da mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Dallas Mavericks: 114 - Minnesota Timberwolves: 115

Brooklyn Nets: 84 - Phoenix Suns: 108

Atlanta Hawks: 104 - Detroit Pistons: 114

Houston Rockets: 109 - Cleveland Cavaliers: 108

Memphis Grizzlies: 132 - Charlotte Hornets: 120

Oklahoma City Thunder: 123 - Utah Jazz: 114

Sacramento Kings: 123 - Golden State Warriors: 117

Los Angeles Clippers: 113 - Boston Celtics: 117

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
Yunus Akgün'e dev talip!
DİĞER
Tanyeli'den kötü haber! Ziyaretçileri hastaneden kovmuştu! Meğer 4 gündür...
Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
"İspanyol Boğası'nı yerle bir etti"
Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, Olympiakos'a konuk olacak F.Bahçe, Olympiakos'a konuk olacak 09:40
Yunus Akgün'e dev talip! Yunus Akgün'e dev talip! 09:34
1. Lig'de 21. hafta heyecanı 1. Lig'de 21. hafta heyecanı 09:20
G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur 09:17
Süper Lig'de 21. hafta başlıyor Süper Lig'de 21. hafta başlıyor 09:14
Skriniar’ın maaşı belli oldu! Skriniar’ın maaşı belli oldu! 09:06
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe 08:41
"İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" "İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" 08:26
Bayern Münih dağıldı! Bayern Münih dağıldı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09
PSG M.City'e acımadı! PSG M.City'e acımadı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09