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Haberler NBA LeBron James 40 yaşında bir kez daha tarihe geçti

LeBron James 40 yaşında bir kez daha tarihe geçti

LeBron James, Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu oldu. Kariyerinde 2 bin 309 top çalmaya ulaşan James, Scottie Pippen'ı geride bırakarak NBA'de tüm zamanların top çalma istatistiğinde 7. sıraya yükseldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 10:37
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LeBron James 40 yaşında bir kez daha tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Washington Wizards'a karşı 111-88 kazanılan maçta yaptığı "triple-double" ile bir kez daha tarihe geçti.

NBA'de 5 maç yapıldı. Wizards'ı ağırlayan Lakers, LeBron James'in 21 sayı, 10 ribaunt, 13 asist ve Anthony Davis'in 29 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla sezonun 23. galibiyetine ulaştı.

LeBron James (40 yaş, 23 gün), Karl Malone'un ardından NBA tarihinde 40 yaşından sonra "triple-double" yapan ikinci oyuncu oldu.

James, bu sezon 9, kariyerinde 121. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

Ayrıca 2 bin 309 top çalmaya ulaşan tecrübeli basketbolcu, Scottie Pippen'ı (2 bin 307) geride bırakarak NBA'de tüm zamanların top çalma istatistiğinde 7. sıraya yükseldi.

Üst üste 11 olmak üzere 36. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta ise Bilal Coulibaly 17, Jordan Poole ve Corey Kispert 15'er sayı kaydetti.

Adem Bona'dan 3 sayı, 3 ribaunt

Denver Nuggets, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 144-109 mağlup etti.

Art arda 3, bu sezon 27. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Julian Strawther 23 ve Christian Braun ise 20 sayı kaydetti.

Konuk takım 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 28 sayı, 10 asist ve Guerschon Yabusele'nin 22 sayılık katkısı, peş peşe 7, sezonun 27. mağlubiyetini engelleyemedi. Adem Bona ise yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadeleyi 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Orlando Magic: 109-93

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 107-116

Brooklyn Nets-New York Knicks: 95-99

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 144-109

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 111-88

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