Nikola Jokic NBA tarihine geçmeye hazırlanıyor!

Denver Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde bir ilki başarma yolunda ilerliyor.

Belki basketbol parkelerindeki en güçlü, en hızlı veya en yükseğe sıçrayan oyuncu o değil, belki de basketbol tutkusu ya da hırs dendiğinde akla gelen isimlerden değil, üstelik kusursuz sporcu fiziğine de sahip değil ancak yetenek, çok yönlülük, üst düzey oyun görüşü ve takım oyununa en iyi şekilde uyum sağlama özellikleriyle NBA'de son yıllara damga vuran isim de kesinlikle Jokic'ten başkası değil.

NBA'de tarihi bir sezon geçiren Sırp basketbolcu, kariyerine yeni bir kilometre taşı ekleme ihtimalinin eşiğinde izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

"Joker" lakaplı basketbolcu, etkileyici performansını sürdürdüğü takdirde istatistik liderlerinin maç başına ortalamalarla belirlenmeye başladığı 1969-1970 sezonundan bu yana sayı, ribaunt ve asist kategorilerinin tamamında normal sezonu ilk 3'te bitiren ilk oyuncu olmayı başarabilir.

SAYI VE RİBAUNTTA ÜÇÜNCÜ, ASİSTTE İKİNCİ

Nikola Jokic, NBA'de bu sezon şu ana kadar çıktığı 37 maçta 30,1 sayı, 13,2 ribaunt ve 9,9 asist ortalamalarıyla oynadı.

Yıldız oyuncu, ligin sayı ve ribaunt istatistiklerinde üçüncü, asist ortalamasında ise ikinci sırada yer aldı.

Maç başına 30,1 sayı atan Jokic, 32 sayı ortalamasına sahip Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) ve 31,5 sayı ortalamayla Giannis Antetokounmpo'dan (Milwaukee Bucks) sonra üçüncü sıraya yerleşti.

Jokic, ribaunt sıralamasında da Domantas Sabonis (Sacramento Kings) ve Karl-Anthony Towns'ın (New York Knicks) ardından üçüncü basamağı elde etti. NBA'de şu ana kadar Sabonis 14,3, Towns 13,9 ve Jokic 13,2 ribaunt ortalamasıyla sıralandı.

Bu sezon maç başına 9,9 asist üreten yıldız basketbolcu, bu alanda ise 11,6 asist ortalamasıyla oynayan Trae Young'dan (Atlanta Hawks) sonra ikinci sıranın sahibi oldu.

Ayrıca top çalma istatistiğinde ilk 3'ü takip eden Jokic, maç başına 1,9 ortalamayla 4. sırada bulunuyor.

EN ÇOK "TRİPLE-DOUBLE" YAPAN İSİM

Jokic, NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan basketbolcu olmayı başardı.

Şu ana kadar 19 maçı "triple-double" ile tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu, üç sayı isabet oranında ise yüzde 47,5 ile üçüncü sırayı elde etti.

Sırp pivot, ayrıca Giannis Antetokounmpo ile birlikte ligde 31'er kezle en fazla "double-double" yapan üçüncü isim oldu.

NUGGETS'IN 2. TUR 41. SIRA SEÇİMİ

Nuggets tarafından 2014 NBA draftında 2. tur 41. sıradan seçilen Jokic, sergilediği performansla beklentilerin çok üzerine çıktı.

Jokic, NBA'de takımıyla 2023'te şampiyonluk yaşarken final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) da oldu.

Tecrübeli basketbolcu, 3 kez (2021, 2022, 2024) normal sezon MVP'si ve 6 defa all-star seçildi.

NBA'de sezonun en iyi 5'ine 4, en iyi ikinci 5'ine 2 kez giren 29 yaşındaki basketbolcu, Sırbistan Milli Takımı ile Rio 2016'da gümüş ve Paris 2024'te bronz olmak üzere iki olimpiyat madalyası kazandı.

İstatistik olarak birçok rekoru da elinde bulunduran Jokic, NBA'de çıktığı 712 maçlık normal sezon kariyerinde 21,4 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları tutturdu.