  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA NBA'de Lakers'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de Lakers'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 10:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Lakers'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi.

Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

MILLER VE BALL İKİLİSİNDEN 73 SAYI

Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.

LaMelo Ball-Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi.

Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

Zaha hayatının şokunu yaşıyor!
Milli oyuncuya 2 İtalyan devi talip!
DİĞER
Yasmin Erbil ev hapsindeki babası hakkında konuştu! "Yine TikTok'a girmiş, Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak çok zor yaşlandım"
“Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi” Turkuvaz Medya'da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılıyor
Jose'den flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
Hakim Ziyech'e sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaha hayatının şokunu yaşıyor! Zaha hayatının şokunu yaşıyor! 11:19
Galatasaray tarih yazmak üzere! Galatasaray tarih yazmak üzere! 11:14
Parma - Atalanta maçı ne zaman? Parma - Atalanta maçı ne zaman? 11:10
Milan - Juventus maçı ne zaman? Milan - Juventus maçı ne zaman? 11:08
Yusuf Dikeç: 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya alacağız Yusuf Dikeç: 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya alacağız 11:05
Hellas Verona - Inter maçı ne zaman? Hellas Verona - Inter maçı ne zaman? 11:04
Daha Eski
Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? 11:00
Bodrum FK ile G.Saray ilk kez rakip Bodrum FK ile G.Saray ilk kez rakip 10:59
Millilerimizin Macaristan kadrosu açıklandı Millilerimizin Macaristan kadrosu açıklandı 10:55
F.Bahçe, Kayserispor'a konuk olacak F.Bahçe, Kayserispor'a konuk olacak 10:52
Lakers'ın 6 maçlık serisi sona erdi Lakers'ın 6 maçlık serisi sona erdi 10:44
Beşiktaş'tan Young Boys seferi! Beşiktaş'tan Young Boys seferi! 10:30