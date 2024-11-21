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Haberler NBA Alperen Şengün yine zirvede! Houston Rockets'i galibiyete taşıdı

Alperen Şengün yine zirvede! Houston Rockets'i galibiyete taşıdı

NBA'de Houston Rockets, sahasında Indiana Pacers'ı ağırladı. Rockets'ın 130-113 kazanarak iç sahada üst üste altıncı galibiyetini aldığı maçta Alperen Şengün, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. İşte Şengün'ün double-double yaptığı maçın detayları...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 09:00
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Alperen Şengün yine zirvede! Houston Rockets'i galibiyete taşıdı

Houston Rockets, iç sahadaki galibiyet serisini Indiana Pacers maçıyla birlikte 6'ya çıkardı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, devreyi 62-53 önde tamamladığı maçı 130-113 kazandı ve bu sezonun 11. galibiyetini elde etti.

EN SKORER İSİM ALPEREN ŞENGÜN

Houston Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 28 dakika sahada kaldı. Maçı 31 sayı, 12 ribaunt ve 2 asistle tamamlayan Şengün, double-double yaptı ve karşılaşmada en skorer isim oldu. 22 yaşındaki basketbolcu bu sezon kendisi adına en çok sayı kaydettiği maçı geride bıraktı.

Rockets'ta Jabari Smith Jr. 23, Fred VanVleet 18 ve Jalen Green 14 sayı kaydetti.

Indiana Pacers'ta ise Quenton Jackson 24 ve Pascal Siakam 21 sayıyla oynadı.

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