  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA

Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı (NBA'de günün sonuçları)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 134-110 yenerek sezona 5'te 5 ile başladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı (NBA'de günün sonuçları)

NBA'e 11 maçla devam edildi.

Lakers'ı konuk eden Cavaliers, Evan Mobley'nin 25 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen'ın 20 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı.

İkinci yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 6 ribaunt ve Anthony Davis 22 sayı, 13 ribauntla oynadı.

TOWNS'TAN 44 SAYI

New York Knicks, deplasmanda Miami Heat'i 116-107 yendi.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 44 sayı, 13 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. İkinci galibiyetini elde eden konuk takımda Jalen Brunson 22 ve Mikal Bridges 17 sayıyla mücadele etti.

Heat'te Tyler Herro'nun 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik katkısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

THUNDER 4'TE 4 YAPTI

Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 105-93 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Thunder'da Luguentz Dort 20, Chet Holmgren 19 ve Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı attı.

Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Harrison Barnes 18, Jeremy Sochan 17, Malaki Branham 15 ve Chris Paul 14 sayı kaydetti. Fransız genç yıldız Victor Wembanyama ise 6 sayı, 8 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 133-120

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 95-105

Indiana Pacers-Boston Celtics: 135-132 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 134-110

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 138-133

Miami Heat-New York Knicks: 107-116

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 106-119

Chicago Bulls-Orlando Magic: 102-99

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 105-93

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 104-89

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 105-106

F.Bahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor!
F.Bahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak
CHP/DEM'li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
Yönetim çıldırdı! İşte G.Saray'ın yeni çileği
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? 10:48
Alaves - Mallorca maçı ne zaman? Alaves - Mallorca maçı ne zaman? 10:37
Boluspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:11
Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Quaresma gelişmesi! 10:11
Gaziantep - Göztepe maçı ne zaman? Gaziantep - Göztepe maçı ne zaman? 09:57
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor 09:45
Daha Eski
Davinson ile ilgili çok konuşulacak gerçek! F.Bahçe... Davinson ile ilgili çok konuşulacak gerçek! F.Bahçe... 09:44
Bugün hangi maçlar var?⚽ 31 Ekim Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 31 Ekim Perşembe 08:21
Juve evinde Parma'ya takıldı Juve evinde Parma'ya takıldı 01:20
Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... 01:20
Tottenham, City'i sahasında eledi! Tottenham, City'i sahasında eledi! 01:20
Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti 01:20