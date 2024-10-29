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Haberler NBA

Alperen Şengün'den double-double

Son dakika spor haberi: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının San Antonio Spurs'ü 106-101 yendiği maçta 12 sayı ve 12 ribaund kaydederek double-double yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 11:29
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Alperen Şengün'den double-double

Houston Rockets ile sezona iyi bir başlangıç yapan Alperen Şengün, double-double yapmaya devam ediyor. Milli basketbolcu, takımının San Antonio Spurs'ü 106-101 mağlup ettiği karşılaşmada 12 sayı, 12 ribaund ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Houston adına karşılaşmanın en skorer ismi 36 sayıyla Jalen Green olurken, Jabari Smith Jr. 17 sayı ve 8 ribaundla galibiyete katkıda bulundu.

San Antonio'da Jeremy Sochan 22 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle takımının en skorer oyuncusu olurken, Chris Paul 16 sayı, Victor Wenbanyama ise 14 sayı, 20 ribaund ve 5 asist üretti.

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