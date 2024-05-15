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Nikola Jokic'in damga vurduğu gecede! Denver seride öne geçti

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Batı Konferansı yarı final 5. maçında Denver Nuggets, Nikola Jokic'in damga vurduğu gecede Minnesota Timberwolves'u 112-97'lik skorla yendi ve seriyi 3-2 yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:10
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Nikola Jokic'in damga vurduğu gecede! Denver seride öne geçti

NBA Batı Konferansı yarı final 5. maçında Denver Nuggets, evinde karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 112-97'lik skorla yendi ve seriyi 3-2 yaptı.

NBA play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda Denver Nuggets, Ball Arena'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 112-97'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti. Denver'da Nikola Jokic 40 sayı, 13 ribaund ve 7 asist, Aaron Gordon 18 sayı, 10 ribaund ve Jamal Murray ile Kentavious Caldwell-Pope de 16'şar sayı ile müsabakayı tamamladı. Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns 23 sayı, 6 ribaund ile oynarken, Anthony Edwards ve Rudy Gobert de 18'er sayı ile eşlik etti.

NEW YORK EVİNDE KAZANDI

Doğu Konferansı'nda New York Knicks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 121-91 yendi. Seride 3-2 öne geçen New York'ta Jalen Brunson 44 sayı, 7 ribaund, Josh Hart 18 sayı, 11 ribaund ve Alec Burks da 18 sayı, 5 ribaund ile katkı verdi. Indiana'da ise Pascal Siakam 22 sayı, 8 ribaund ve Myles Turner 16 ribaund, 5 asist ile oynadı.

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