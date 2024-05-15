Haberler NBA NBA konferans yarı final serisinde gecenin sonuçları

NBA konferans yarı final serisinde gecenin sonuçları

Son dakika spor haberleri... Denver Nuggets NBA konferans yarı finalinde Minnesota Timberwolves'u 112-97, New York Knicks ise Indiana Pacers'ı 121-91 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA konferans yarı final serisinde gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 112-97, New York Knicks ise Indiana Pacers'ı 121-91 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Nuggets, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic'in 40 sayı, 7 ribaunt, 13 asist, 2 top çalmayla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında Timberwolves'u mağlup etti.

Seride 2-0 geriden gelerek 3-2 öne geçen Nuggets'ta Aaron Gordon 18 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı, 5 ribaunt ve Jamal Murray 16 sayı, 4 asistle oynadı.

Konuk takım Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 23 sayı, 6 ribaunt, Rudy Gobert'in 18 sayı, 11 ribaunt ve Anthony Edwards'ın 18 sayı, 9 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Knicks evinde kazandı

New York Knicks, Doğu Konferansı yarı finali 5. maçında Indiana Pacers'ı Jalen Brunson'ın 44 sayı, 4 ribaunt, 7 asistlik performansıyla yenerek seride tekrar öne geçti.

Ev sahibi Knicks'te Josh Hart 18 sayı, 11 ribaunt ve Alec Burks 18 sayı, 5 ribaunt üretti.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 22 ve Myles Turner'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam
Çılgın plan! 100 milyon euro'ya efsane kadro
DİĞER
Türkiye Japonya voleybol maçı CANLI İZLE burada || Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başkan Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında ne mesajlar verecek? Gizli tanıklar FETÖVARİ taktikler
Barış Alper bombası! İşte yeni takımı ve bonservisi
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denver seriyi 2-2'ye getirdi!
Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi!
Çaykur işçi alım kura sonuçları 2024 | Çaykur 1072 işçi alımı asil ve yedekler isim listesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 MAYIS rakamları
BİLSEM sınav giriş belgesi sorgula 2024 | MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman? Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman? 10:41
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Petkimspor! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Petkimspor! 10:30
NBA yarı finalinde gecenin sonuçları! NBA yarı finalinde gecenin sonuçları! 10:09
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! İşte ödenecek rakam 10:11
Las Palmas - Real Betis maçı ne zaman? Las Palmas - Real Betis maçı ne zaman? 10:24
Almeria - Barcelona maçı ne zaman? Almeria - Barcelona maçı ne zaman? 10:28
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:43
Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı Tete dev bonservisle ayrılıyor! İşte yeni takımı 09:19
Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık... Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık... 09:23
Transfer çalımı! F.Bahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor Transfer çalımı! F.Bahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor 09:31
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 09:38
Aliağa Petkimspor Fenerbahçe deplasmanında! Aliağa Petkimspor Fenerbahçe deplasmanında! 09:46