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Alperen Şengün NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne aday gösterildi

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne aday gösterildi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:22
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Alperen Şengün NBA'de en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne aday gösterildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 2023-2024 normal sezonunun en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülü için finalistler arasında Alperen Şengün, Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ve Coby White (Chicago Bulls) yer aldı.

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Alperen, geçen sezon 14,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı. Milli basketbolcu, performansıyla all-star seçilme noktasına geldiği bu sezon ise maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Normal sezon ödülleri için finalistler şöyle:

En değerli oyuncu (MVP): Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın savunma oyuncusu: Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

En çok gelişme gösteren oyuncu: Alperen Şengün (Houston Rockets), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Coby White (Chicago Bulls)

Yılın çaylak oyuncusu: Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Yılın altıncı oyuncusu: Malik Monk (Sacramento Kings), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Naz Reid (Minnesota Timberwolves)

Yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusu: Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Yılın başantrenörü: Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder), Chris Finch (Minnesota Timberwolves), Jamahl Mosley (Orlando Magic)

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