Haberler NBA Houston Rockets 114-101 San Antonio Spurs (MAÇ SONUCU - ÖZET) Alperen'den tarihi performans!

Houston Rockets 114-101 San Antonio Spurs (MAÇ SONUCU - ÖZET) Alperen'den tarihi performans!

Son dakika spor haberleri... NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101'lik skorla devirdi. Milli basketbolcumuz maçı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk tarihi performansla tamamladı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 09:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Houston Rockets 114-101 San Antonio Spurs (MAÇ SONUCU - ÖZET) Alperen'den tarihi performans!

NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.

Alperen müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN HEM KARİYER HEMDE NBA REKORU

Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.

NBA'DE EN ÇOK SAYI ATAN TÜRK BASKETBOLCU OLDU

Diğer yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki Rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'un elinde yer alıyordu.

Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.

DİĞER
Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! PKK'nın Süleymaniye sorumlusu, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın koruması Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'nin Szymanski için istediği rakam belli oldu!
İngilizlerden Beşiktaş'a Worrall talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chicago Bulls'tan müthiş geri dönüş!
LeBron James'ten 40 bin sayı rekoru!
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oliveira'ya ağır fatura! Cezası... Oliveira'ya ağır fatura! Cezası... 09:55
Muslera rekora çok yakın! Muslera rekora çok yakın! 09:52
Alperen'in rekor gecesi! Alperen'in rekor gecesi! 09:37
Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! 09:27
F.Bahçe maçı öncesi Belçika'da alarm! F.Bahçe maçı öncesi Belçika'da alarm! 09:05
Bugün kimin maçı var? 6 Mart Çarşamba Bugün kimin maçı var? 6 Mart Çarşamba 08:41
Daha Eski
Olaylı maç PFDK’da Olaylı maç PFDK’da 01:13
Baki: İttire ittire şampiyonluk! Baki: İttire ittire şampiyonluk! 01:11
Cengiz Ünder: Hedefimiz final Cengiz Ünder: Hedefimiz final 01:10
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:55