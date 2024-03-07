Alperen Şengün şov yaptı!

Adını NBA'ye altın harflerle yazdırmaya kararlı olan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Şengün, Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114- 101 yendiği maçta kariyer rekoru kırdı. 45 sayı kaydeden 21 yaşındaki, 2.11 boyundaki Alperen, NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu unvanının da sahibi oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Şengün, karşılaşmayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistikleriyle tamamladı. Milli basketbolcu, bu performansıyla sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kırarken; NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç basketbolcu olmayı da başardı. Yıldız basketbolcumuz, aynı zamanda bu kategoriye giren 5. isim oldu. Alperen'den önceki rekor ise 2009'da Utah Jazz'la Indiana Pacers'a 43 sayı atan Mehmet Okur'un elindeydi.