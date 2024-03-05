Haberler NBA Sacramento Kings 109-113 Chicago Bulls (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sacramento Kings 109-113 Chicago Bulls (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de, Chicago Bulls deplasmanda Sacramento Kings'i 113-109'lik skorla yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 11:47 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 12:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sacramento Kings 109-113 Chicago Bulls (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 113-109 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls, Kings'i üçüncü çeyrekte 89-67 yenik durumdayken 4 sayı farkla mağlup etme başarısını gösterdi.

Chicago Bulls'ta Coby White, 37 sayıyla NBA kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, DeMar DeRozan da 33 sayı attı.

Bulls'ta forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim, maçı 1 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Kings'te De'Aaron Fox'un 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bucks'tan üst üste 6. galibiyet

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 113-106 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Damian Lillard, 41 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta sakatlığı bulunan Giannis Antetokounmpo ise süre almazken Clippers'ta James Harden ve Paul George, 29'ar sayı kaydetti.

Clarkson'dan 38 sayı

Utah Jazz ise konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-115 yendi.

Jazz'da Jordan Clarkson 38 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Jazz forması giyen Türk basketbolcu Omer Yurtseven, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

Wizards'ta Jordan Poole'un 32 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 102-106

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 113-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 119-114

Utah Jazz-Washington Wizards: 127-115

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 109-113

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 116-104

DİĞER
İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”
İmamoğlu CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini itiraf etti: "İSKİ tam bir rezalet" | "Bize borçlanma vermediler" yalanına AK Parti'den jet yanıt
Icardi gözünü o tarihe çevirdi!
Kartal Jesus'u solladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LeBron James'ten 40 bin sayı rekoru!
Boston Celtics farklı kazandı!
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bakan Işıkhan tarih verdi!
Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
DİB-MBSTS NE ZAMAN 2024? | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ayın kaçında, hangi gün?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de Bulls, 22 sayı geriden gelerek Kings'i 113-109 yendi NBA'de Bulls, 22 sayı geriden gelerek Kings'i 113-109 yendi 11:47
Galatasaray Ekmas - Telokom Basket maçı ne zaman? Galatasaray Ekmas - Telokom Basket maçı ne zaman? 11:26
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! 11:23
Bahçeşehir çeyrek finalde Porto'nun konuğu! Bahçeşehir çeyrek finalde Porto'nun konuğu! 11:08
Pınar Karşıyaka Peristeri deplasmanında! Pınar Karşıyaka Peristeri deplasmanında! 10:44
Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı 10:35
Daha Eski
Derbi zaferinde Erden Timur detayı! Derbi zaferinde Erden Timur detayı! 10:15
Cimbom'a İspanyol maestro! Cimbom'a İspanyol maestro! 10:11
Real Sociedad - PSG maçı ne zaman? Real Sociedad - PSG maçı ne zaman? 10:03
Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman? Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman? 09:58
SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 28. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 28. hafta VAR kayıtları 09:58
Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman? Real Madrid - RB Leipzig maçı ne zaman? 09:54