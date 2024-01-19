Haberler NBA Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 129-134 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 129-134 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Oklahoma City Thunder deplasmanda Utah Jazz'ı 134-129 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:47
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Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 129-134 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Utah Jazz'ı deplasmanda 134-129 yenen Oklahoma City Thunder, rakibinin altı maçlık galibiyet serisine son verdi. NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Thunder, son bölümü çekişmeye sahne olan maçta rakibini 5 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 28. galibiyetini elde etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 27 sayı, 3 ribaunt, 8 asist, Joshua Giddey 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Vasilije Micic 6 sayı, 1 asistle oynadı. Jazz'da ise Collin Sexton 31 sayı, 7 asist, Lauri Markkanen 26 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, John Collins 21 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 110-116

New York Knicks-Washington Wizards: 113-109

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 129-134

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 121-126

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 118-103

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