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Alperen Şengün şovu sürüyor!

NBA'deki temsilcilerimizden Alperen Şengün, kariyer sezonuna bir yenisini daha ekledi. Şengün, Utah Jazz maçına da damga vurdu. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 37 sayı, 14 ribaund ve 6 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 10:08
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Alperen Şengün şovu sürüyor!

NBA'de bu sezon harikalar yaratan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, bu gece oynanan Utah Jazz maçına da damga vurdu. All Star adaylarından olan Alperen, uzatmaya giden maçta kariyer rekoru kırarak takımına galibiyeti getirdi.

NBA'de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden olan Alperen Şengün, bu gece oynanan Houston Rockets - Utah Jazz maçına damga vurdu.

Maça ilk 5'te başlayan 21 yaşındaki milli basketbolcu, normal süresi 115-115 biten ve uzatmaya giden maçı 37 sayıyla tamamladı ve kariyer rekorunu kırdı. Maçın en skorer oyuncusu olan Alperen, istatistik kağıdına 14 ribaund ve 6 asist de ekledi.

Houston Rockets, mücadeleden 127-126 galip ayrıldı.

"HİÇBİR ZAMAN KAYBEDEN OLMADIM"

Önceki gün ESPN'e açıklamalar yapan Alperen Şengün, kazanma mantalitesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Büyürken hep 'kazanan' bir oyuncuydum. Pek çok şampiyonluğum oldu. Küçük kupalardı fakat hepsini kazanıyordum. Hiçbir zaman 'kaybeden' olmadım. Burada da sadece kazanmak istiyorum. Kazanmak için her şeyi yapabilirim. Koç ekibi, herkes… Hepimiz sadece kazanmak istiyoruz.

ALL-STAR SÖZLERİ

Mücadele edip sahada elinizden gelenin en iyisini yapınca bu da yanında geliyor. Küçükken izlediğim en büyük yıldızlarla birlikte oynamak tabii ki heyecanlı olur.

Kariyerimin hiçbir noktasında savunmacı oyuncu olmadım. Hep sayı atıyordum. Fakat eğer All-Star olmak istiyorsanız, diğer başarıları istiyorsanız her şeyi yapmanız gerekiyor.

"KOÇLARIM SÜREKLİ KÜFÜR EDİYORDU"

Büyüdüğüm yerde bütün koçlar sertti. Küçük bir şehirdeydim ve koçlarım sürekli tartışıyor, küfür ediyordu. Ben böyle büyüdüm ve şimdi Ime de böyle. Fred de böyle. Fred bir oyuncu fakat saha içinde koçluk yapabiliyor. Onlar sadece bizlerin öğrenmesini ve daha iyi olmasını istiyor. Başka bir şey istedikleri yok.

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