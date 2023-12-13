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NBA'de skandal olay! Rakibine tokat attı

Son dakika spor haberleri... NBA'de Phoenix Suns evinde ağırladığı Golden State Warriors'ı, 119-116 yenmeyi başardı. Mücadeleye Draymond Green'in rakibine attığı tokat damga vurdu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:34 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:35
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NBA'de skandal olay! Rakibine tokat attı

Türk futbolu daha Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının şokundayken NBA'de Phoenix Suns'ın Golden State Warriors'ı 119-116 yenmeyi başardığı karşılaşmada Draymond Green, rakibi Jusuf Nurkic'e yumruk attı. Green bu hareketin sonucunda oyundan ihraç edildi.

NBA'de Phoenix Suns, evinde Golden State Warriors'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan maçta Suns rakibini 119-116 yenmeyi başardı.

DEVİN BOOKER YILDIZLAŞTI

Phoenix Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle takımının zaferinde büyük rol oynarken Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 24 sayı, 5 ribaund ve 4 asistlik performansı takımına yeterli olmadı.

RAKİBİNE YUMRUK ATTI

Mücadeleye ise Draymond Green'in yaptığı hareket damgasını vurdu.

Rakiplerine yönelik hareketleri ile sık sık gündeme gelen Draymond Green, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Tecrübeli basketbolcu, karşılaşmada rakibi Jusuf Nurkic'e yumruk attı.

Draymond Green bu hareketinin ardından oyundan ihraç edildi.

RAKİBİNİ BOĞAZLAMIŞTI

Draymond Green bu sezon Minnesota Timberwolves ile oynadıkları maçta çıkan kavgada ise Rudy Gobert'i boğazlamış ve 5 maç ceza almıştı.

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