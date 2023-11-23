Houston Rockets 111 - 91 Memphis Grizzlies (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'de normal sezon oynanan 14 maçla devam etti.
Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Houston Rockets sahasında konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 111-91 mağlup etmeyi başardı. Rockets bu sonuçla üç maç aradan sonra galip geldi.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynayarak yıldızlaştığı maçta Grizzlies'ı yenen Rockets, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith ise 18 sayı, 9 ribauntla oynayarak 3 maç aradan sonra galibiyetin gelmesinde pay sahibi olan oyuncular oldu.
Grizzlies'ta Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribauntluk performansları takımı galibiyete ulaştırmaya yetmedi.
CELTİCS ZİRVEYİ BIRAKMADI
Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı kıran kırana geçen maçın ardından 119-116 yendi.
Galibiyetle beraber zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Bucks'ta Brook Lopez'in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard'ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.
NBA'DE GECENİN SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-114
Orlando Magic-Denver Nuggets: 124-119
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 147-145
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 119-116
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 131-132
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 96-129
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 111-91
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 102-109
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-112
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 116-102
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 112-99
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 121-105
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 123-115
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 101-104