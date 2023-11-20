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LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın süperstar'ı LeBron James, milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:57
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LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü!

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve tarihin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen LeBron James, kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün ile ilgili konuştu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Alperen'den övgü dolu ifadelerle bahseden James, "Her geçen maç daha da rahat oynuyor, takımı ona güveniyor. O çok değerli bir oyuncu, özellikle alçak postta çok etkili. Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek." ifadelerini kullandı.

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