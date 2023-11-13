Haberler NBA Houston Rockets 107-104 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Houston Rockets 107-104 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Alperen Şengün'ün 23 sayı attığı maçta Houston Rockets Denver Nuggets'ı 107-104 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Houston Rockets 107-104 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği son şampiyon Denver Nuggets'ı 107-104'lik skorla yenerek üst üste 6. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Rockets'ta 23 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 11 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, son şampiyon Denver Nuggets'ı ağırladığı maçta sahadan 107-104 galip ayrıldı. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Houston'da Fred VanVleet 26 sayı, 4 asist, 2 ribaundla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibinde 34 dakika parkede kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, kaydettiği 23 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla takımını galibiyete taşıdı. Denver'da ise Nikola Jokic'in 36 sayı, 21 ribaund ve 11 asistlik triple-double performansı ile Michael Porter Jr.'ın 25 sayı, 10 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Houston 6. galibiyetini elde ederken, Denver 2. yenilgisini aldı.

PHİLADELPHİA, MAXEY VE EMBİİD'İN ÜSTÜN PERFORMANSIYLA KAZANDI

Doğu Konferansı takımı Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı, Tyrese Maxey ve Joel Embiid ikilisinin toplam 87 sayı kaydettiği maçta 137-126'lık skorla yendi. Üst üste 8. galibiyetini elde eden Philadelphia'da Tyrese Maxey, 50 sayı, 7 ribaund, 5 asistle, Joel Embiid de 37 sayı, 13 ribaund, 7 asistle galibiyetin mimarı oldular. Ev sahibinde 4 dakika parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, karşılaşmada skor üretemedi. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Indiana'da ise Tyrese Haliburton'un 25, Myles Turner'in de 22 sayısı yeterli olmadı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 129 - Charlotte Hornets: 107

Brooklyn Nets: 102 - Washington Wizards: 94

LA Clippers: 101 - Memphis Grizzlies: 105

Philadelphia 76ers: 137 - Indiana Pacers: 126

Chicago Bulls: 119 - Detroit Pistons: 108

Houston Rockets: 107 - Denver Nuggets: 104

New Orleans Pelicans: 124 - Dallas Mavericks: 136

San Antonio Spurs: 113 - Miami Heat: 118

Phoenix Suns: 99 - Oklahoma City Thunder: 111

Golden State Warriors: 110 - Minnesota Timberwolves: 116

Los Angeles Lakers: 116 - Portland Trail Blazers: 110

DİĞER
İrem Derici'den yeni sevgilisiyle aşk dolu poz! Atakan Işıktutan'ı çabuk unuttu...
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Gazze'de işledikleri suçlara akılalmaz kılıf! "Çocuk odasından Hitler kitabı çıktı"
G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü
Curry'nin 30 sayısı Warriors'a yetmedi
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Uzman, Başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ | ÖKBYS sınavı ne zaman? Giriş yeri sorgulama ekranı
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR 2023? | KYK kredi geri ödeme hesaplaması
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev operasyon! G.Saray'da 5 ayrılık birden Dev operasyon! G.Saray'da 5 ayrılık birden 11:48
Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? 11:48
Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü Nikola Jokic'ten Alperen Şengün'e övgü 11:37
"Herkes kendi mevkisinde oynayacak" "Herkes kendi mevkisinde oynayacak" 11:37
G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar G.Saray'dan TFF'ye çıkarma! 2 hakem için flaş karar 11:31
Alperen Şengün'den 23 sayılık performans! Alperen Şengün'den 23 sayılık performans! 11:20
Daha Eski
Cimbom'da Kerem kayıplarda! Cimbom'da Kerem kayıplarda! 11:17
Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler - Türkiye maçı ne zaman? 11:10
Fenerbahçe milli araya lider girdi! Fenerbahçe milli araya lider girdi! 10:57
Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya - Türkiye maçı ne zaman? 10:49
Fenerbahçe Opet SC Potsdam'a konuk olacak! Fenerbahçe Opet SC Potsdam'a konuk olacak! 10:29
Avcı'dan maçı kazandıran konuşma! Avcı'dan maçı kazandıran konuşma! 10:28