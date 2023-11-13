Houston Rockets 107-104 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği son şampiyon Denver Nuggets'ı 107-104'lik skorla yenerek üst üste 6. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Rockets'ta 23 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 11 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, son şampiyon Denver Nuggets'ı ağırladığı maçta sahadan 107-104 galip ayrıldı. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Houston'da Fred VanVleet 26 sayı, 4 asist, 2 ribaundla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibinde 34 dakika parkede kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, kaydettiği 23 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla takımını galibiyete taşıdı. Denver'da ise Nikola Jokic'in 36 sayı, 21 ribaund ve 11 asistlik triple-double performansı ile Michael Porter Jr.'ın 25 sayı, 10 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Houston 6. galibiyetini elde ederken, Denver 2. yenilgisini aldı.

PHİLADELPHİA, MAXEY VE EMBİİD'İN ÜSTÜN PERFORMANSIYLA KAZANDI

Doğu Konferansı takımı Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı, Tyrese Maxey ve Joel Embiid ikilisinin toplam 87 sayı kaydettiği maçta 137-126'lık skorla yendi. Üst üste 8. galibiyetini elde eden Philadelphia'da Tyrese Maxey, 50 sayı, 7 ribaund, 5 asistle, Joel Embiid de 37 sayı, 13 ribaund, 7 asistle galibiyetin mimarı oldular. Ev sahibinde 4 dakika parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, karşılaşmada skor üretemedi. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Indiana'da ise Tyrese Haliburton'un 25, Myles Turner'in de 22 sayısı yeterli olmadı.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 129 - Charlotte Hornets: 107

Brooklyn Nets: 102 - Washington Wizards: 94

LA Clippers: 101 - Memphis Grizzlies: 105

Philadelphia 76ers: 137 - Indiana Pacers: 126

Chicago Bulls: 119 - Detroit Pistons: 108

Houston Rockets: 107 - Denver Nuggets: 104

New Orleans Pelicans: 124 - Dallas Mavericks: 136

San Antonio Spurs: 113 - Miami Heat: 118

Phoenix Suns: 99 - Oklahoma City Thunder: 111

Golden State Warriors: 110 - Minnesota Timberwolves: 116

Los Angeles Lakers: 116 - Portland Trail Blazers: 110