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NBA'de Alperen Şengün'den kariyer rekoru!

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 122-97 yendikleri maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 10:47
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NBA'de Alperen Şengün'den kariyer rekoru!

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Rockets, Kings'i 25 sayı farkla mağlup etti.

Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında 17 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

CEDİ OSMAN VE ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN TAKIMLARI MAĞLUP OLDU

Indiana Pacers'ın San Antonio Spurs'u 152-111 mağlup ettiği maçta Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

Utah Jazz'ın Chicago Bulls'a 130-113 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı ve 1 blokla mücadele etti.

EMBIID'DEN 48 SAYI, 11 RİBAUNT

Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards'ı 146-128 mağlup ettiği maçta 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 1 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

76ers'ta Joel Embiid, Wizards karşısında 48 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

JOKIC'TEN "TRİPLE-DOUBLE"

Denver Nuggets'ın ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 134-116 yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldızı Nikola Jokic, 35 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Pelicans'ta ise Jordan Hawkins'in 31 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 109-120

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 152-111

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 102-117

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-128

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-129

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 108-107

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 111-97

Chicago Bulls-Utah Jazz: 130-113

Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-97

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 114-109 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 126-117

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 134-116

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