Haberler NBA San Antonio Spurs 126 - 122 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

San Antonio Spurs 126 - 122 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NBA'de normal sezonda Cedi Osman'lı San Antonio Spurs ile Alperen Şengün'lü Houston Rockets karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı San Antonio Spurs, 126-122 kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:24
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San Antonio Spurs 126 - 122 Houston Rockets (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı ağırladı.

Normal süresi 111-111 sona eren müsabakada San Antonio, maçı uzatmalarda 126-122 kazandı. Konuk ekip Houston'da forma giyen milli pivot, mücadelede yaklaşık 41 dakika süre alıp 25 sayı, 14 ribaund, 7 asistle takımının en skorer ismi olurken, yenilgiyi engelleyemedi.

Ev sahibi ekipte oynayan Cedi ise 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

NBA'de gece yarısı oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Charlotte Hornets - Detroit Pistons: 99-111

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets: 104-108

Atlanta Hawks - New York Knicks: 120-126

Boston Celtics - Miami Heat: 119-111

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder: 105-108

Chicago Bulls - Toronto Raptors: 104-103

San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-122

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets: 125-120

Utah Jazz - LA Clippers: 120-118

Portland Trail Blazers - Orlando Magic: 97-102

Sacramento Kings - Golden State Warriors: 114-122

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