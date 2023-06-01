NBA FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Denver Nuggets - Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NBA'in final maçı için geri sayım başladı. Lakers'i saf dışı bırakan Denver Nuggets, Boston Celtics'i eleyen Miami Heat ile şampiyonluk için yarışacak. NBA'in geçtiğimiz sezonunda Golden State Warriors'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından final karşılaşması heyecanla bekleniyor. Peki Denver Nuggets - Miami Heat maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENVER NUGGETS - MİAMİ HEAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denver Nuggets - Miami Heat final 1. maçı, 2 Haziran Cuma günü, Türkiye saati ile 03.30'da oynanacak. Final karşılaşması S-Sport'tan naklen canlı yayınlanacak.

NBA FİNAL TAKVİMİ

1. maç: Denver Nuggets-Miami Heat (2 Haziran Cuma TSİ 03.30)

2. maç: Denver Nuggets-Miami Heat (5 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)

3. maç: Miami Heat-Denver Nuggets (8 Haziran Perşembe TSİ 03.30)

4. maç: Miami Heat-Denver Nuggets (10 Haziran Cumartesi TSİ 03.30)

5. maç (gerekirse): Denver Nuggets-Miami Heat (13 Haziran Salı TSİ 03.30)

6. maç (gerekirse): Miami Heat-Denver Nuggets (16 Haziran Cuma TSİ 03.30)

7. maç (gerekirse): Denver Nuggets-Miami Heat (19 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)

MIAMI HEAT 4. KUPA İÇİN YARIŞACAK

2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Batı Konferansı şampiyonu Denver Nuggets ilk, Doğu Konferansı şampiyonu Miami Heat ise 4'üncü kupasını kazanmak için çıkacak. Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin sürüklediği Nuggets ile kadrosunda Jimmy Butler, Bam Adebayo gibi önemli isimlerin yer aldığı Heat, 77. NBA Finalleri'nde karşılaşacak. 2023 NBA final serisinin ilk maçı, 2 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da başlayacak.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Nuggets, serinin ilk 2 maçına ev sahipliği yapacak. Seride 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek. Nuggets, ilk kez Batı Konferansı lideri olarak play-off'lara katıldığı 2022-2023 sezonunda NBA Finalleri'ne de çıkararak kulüp tarihinde bir ilke daha imza attı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i de kadrosunda barındıran Heat ise 1999'da bunu başaran New York Knicks'ten sonra play-off'lara 8. sıradan katılıp finale çıkan 2. takım oldu. Heat son 13 yılda 6, toplamda 7. defa finale yükseldi. Heat daha önce çıktığı 6 finalin 3'ünde (2006, 2012, 2013) mutlu sona ulaştı.

EN VERİMLİ HÜCUM NUGGET'TA

2021 ve 2022'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic ile son çeyreklerdeki performansıyla dikkati çeken Murray'nin omurgasını oluşturduğu Nuggets, hücum istatistikleriyle öne çıkıyor. Play-off'larda 100 hücum başına kaydettiği 119,7 sayıyla bu alanda başı çeken Nuggets, 2017'de finale gelinceye kadar 100 hücum başına 122,1 sayı atan Cleveland Cavaliers'tan beri en verimli hücum eden takım oldu.

Jokic 29,9 sayı, 13,3 ribaunt, 10,3 asist, Murray de 27,7 sayı, 6,1 asist, 5,5 ribauntluk play-off ortalamalarıyla Nuggets'ın tarihinin ilk NBA finaline yükselmesinde başrolü üstlendi. Ortalama 51,5 sayıyla play-off'ların boyalı alandaki en etkili takımı da olan Nuggets, 100 pozisyon başına potasında 111,7 sayı görüyor.

PLAY-OFF'LARIN EN BAŞARILI 3. EKİBİ

Play-off'larda 100 pozisyon başına 116,1 sayı atan ve potasında 111,5 sayı gören Heat, 3 sayı yüzdesi ve yedek oyuncularının performansıyla dikkati çekiyor. Yüzde 39 ile play-off'ların en yüksek 3 sayı isabet oranına sahip Heat, 236 basketle de Boston Celtics'ten (281) sonra 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla basket atan takım. Yedek oyuncularından maç başına 34,8 sayılık katkı alan Heat, bu istatistikte ise play-off'ların 3. en başarılı ekibi oldu.

Play-off'larda 28,5 sayı, 7 ribaunt, 5,7 asist ve 2,1 top çalma ortalamaları bulunan Heat'in all-star ismi Butler'ın, kendisinden uzun ve iri olan Aaron Gordon'ın savunması karşısında ne yapacağı da final serisi için belirleyici olacak.

ÖNCEKİ İKİ KARŞILAŞMANIN GALİBİ NUGGETS

Nuggets, play-off'larda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 4-1, Phoenix Suns'ı 4-2 ve Los Angeles Lakers'ı 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Heat ise final yolunda karşısına çıkan normal sezon lideri Milwaukee Bucks'ı 4-1, New York Knicks'i 4-2 ve geçen yılın finalisti Boston Celtics'i 4-3 ile geçti. Takımlar bu sezon 2 kez karşılaştı. İki mücadeleyi de Nuggets kazandı. 30 Aralık 2022'deki karşılaşma 124-119, 13 Şubat'taki mücadele de 112-108 Nuggets üstünlüğüyle bitti.

Nuggets ayrıca önceki sezonlarda oynanan 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Batı Konferansı ekibi, 2021-2022 sezonunda Heat'e karşı 113-96 ve 120-111, 2020-2021 sezonunda ise 109-82 ve 123-106'lık galibiyetler aldı.