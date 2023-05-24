Miami Heat 99-116 Boston Celtics (MAÇ SONUCU - ÖZET) | NBA play-off

Normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat'i deplasmanda mağlup ederek serideki ilk galibiyetini elde etti.

Son çeyrekte çok etkili bir performans ortaya koyan Celtics'te, Jayson Tatum 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Jaylen Brown 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Derrick White 16 sayıyla maçı tamamladı.

Heat'te ise 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle oynayan Jimmy Butler, takımının en skorer ismi oldu. Gabe Vincent 17, Caleb Martin 16 sayı kaydetti.

Serinin 5. maçı, 26 Mayıs Cuma günü Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.