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NBA'de Denver Nuggets ve Phoenix Suns konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u, Phoenix Suns da Los Angeles Clippers'ı 4-1'lik skorla eleyerek konferans yarı finaline çıktı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:55
NBA'de Denver Nuggets ve Phoenix Suns konferans yarı finaline yükseldi

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Timberwolves maçını 112-109 kazanarak tur atladı.

Nuggets'ı galibiyete, 36 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray ve 28 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza atan Nikola Jokic taşıdı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 26 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Nuggets'ın Batı Konferansı yarı finalindeki rakibi, konuk ettiği Clippers'ı 136-130 yenen Suns oldu.

Suns'ta Devin Booker 47 sayı, 10 asist, 8 ribauntla öne çıktı. Kevin Durant 31 sayı, 6 ribaunt, Deandre Ayton da 21 sayı, 11 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Sakatlıkları nedeniyle Paul George'tan seri boyunca, Kawhi Leonard'dan ise 3. maçtan itibaren faydalanamayan Clippers'ta 7 oyuncu çift haneli skor üretti.

HAWKS, YOUNG'IN ÜÇLÜĞÜYLE SERİYİ 6. MAÇA TAŞIDI

Boston Celtics'in Atlanta Hawks'a karşı 3-1 önde olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 5. karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.

Misafir ekip Hawks, all-star oyun kurucusu Trae Young'ın bitime 1.8 saniye kala attığı üç sayılık basketle maçı 119-117 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi.

Young, 16'sı son çeyrekte 38 sayı kaydetmesinin yanı sıra 13 de asist yaptı. John Collins 22 sayı, Bogdan Bogdanovic 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Geçen yılın NBA finalisti Celtics'te Jaylen Brown 33 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Jayson Tatum 19 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

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