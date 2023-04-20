Haberler NBA NBA'de play-off heyecanı! Denver Nuggets seriyi 2-0 yaptı

NBA'de play-off heyecanı! Denver Nuggets seriyi 2-0 yaptı

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Denver Nuggets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 122-113 yenerek seriyi 2-0 yaptı. Nuggets'ta Jamal Murray 40 sayı ve 5 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:47
NBA'de play-off heyecanı! Denver Nuggets seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 122-113 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Nuggets, Jamal Murray'nin 40 sayı, 5 asistle ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Timberwolves'u mağlup ederek saha avantajını korudu.

Nuggets'ta Murray'nin yanı sıra Nikola Jokic 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Michael Porter Jr 16 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Konuk takımda Anthony Edwards'ın 41 sayı, 4 asist ve Rudy Gobert'in 19 sayı, 8 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS ANTETOKOUNMPO OLMADAN KAZANDI

Doğu Konferansı ilk tur karşılaşmasında Milwaukee Bucks, sahasında Miami Heat'i 138-122 yenerek seriyi 1-1 yaptı. Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Bucks adına Brook Lopez 25 sayı, 4 ribaunt, Jrue Holiday 24 sayı, 11 asist ve Pat Connaughton 22 sayı, 4 ribaunt üretti. Heat'te Jimmy Butler'ın 25, Bam Adebayo'nun 18 ve Gabe Vincent'ın 16 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

GRIZZLIES SERİYİ EŞİTLEDİ

Memphis Grizzlies, sahasında Los Angeles Lakers'ı 103-93 mağlup ederek Batı Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-1'e taşıdı. Xavier Tillman 22 sayı, 13 ribaunt ve Jaren Jackson Jr 18 sayı 9 ribauntluk performanslarıyla Ja Morant'in sakatlığı yüzünden oynayamadığı mücadelede Grizzlies'i galibiyete taşıyan isimler oldu. Lakers'ta ise LeBron James 28 sayı, 12 ribaunt, Rui Hachimura 20 sayı, 5 ribaunt ve Anthony Davis 13 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

DİĞER
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel hastaneden paylaştı! Kızı kanser tedavisi gören Gamze Erçel’den duygusal paylaşım: Biz neler yaşadık bir bilseler!
8 aylık evliliği biten Demet Özdemir’den ihanet açıklaması! Boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu! Meğer Oğuzhan Koç ile...
Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NBA'de sezonun başantrenörü ödülü sahibini buldu!
NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü De'Aaron Fox kazandı
Bayram menüsü 2023 - Bayram özel yemekler
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
2023 Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sporting - Juventus maçı saat kaçta? Sporting - Juventus maçı saat kaçta? 11:50
Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? 11:45
G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak 11:43
Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık... Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık... 11:27
"O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi" "O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi" 11:18
Golcüleri durdurulamıyor savunması geçit vermiyor Golcüleri durdurulamıyor savunması geçit vermiyor 11:11
Daha Eski
Aslan'a 1.91'lik orta saha! Aslan'a 1.91'lik orta saha! 11:06
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a! Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a! 10:57
NBA'de sezonun başantrenörü ödülü sahibini buldu! NBA'de sezonun başantrenörü ödülü sahibini buldu! 10:55
Nuggets seriyi 2-0 yaptı! Nuggets seriyi 2-0 yaptı! 10:46
İki talibi daha çıktı! İşte o takımlar İki talibi daha çıktı! İşte o takımlar 10:37
Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı 10:27