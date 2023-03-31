Haberler NBA Boston Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! İşte NBA'de günün sonuçları

Boston Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 140-99 mağlup etti. Jayson Tatum 40 sayı, 8 ribaunt ve Jaylen Brown 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 11:00
Boston Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 140-99 yendi. NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, zirvenin sahibi Bucks'ı 41 sayı farkla mağlup ederek 53. galibiyetini aldı.

Jayson Tatum 40 sayı, 8 ribaunt ve Jaylen Brown 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı. Tatum, 22. kez bir maçta 40 ve üstü sayıya ulaşarak Paul Pierce'ı (21) geride bıraktı ve Celtics tarihinde bunu en çok başaran ikinci isim oldu. Larry Bird, 47 maçla bu alanda zirvede bulunuyor.

Bucks'ta (55 galibiyet, 22 mağlubiyet) ise Celtics'e karşı Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 7 ribaunt, Khris Middleton 13 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Bobby Portis 12 sayı, 10 ribaunt üretti.

PELICANS'TAN KRİTİK GALİBİYET

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren New Orleans Pelicans, zirvede bulunan Denver Nuggets'ı 107-88'lik skorla geçti. Sezonun 39. galibiyetini elde ederek 7. sıraya yükselen Pelicans'ta Brandon Ingram, 31 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. CJ McCollum 23, Trey Murphy ve Jonas Valanciunas 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nikola Jokic'in forma giymediği ev sahibi Nuggets'ta Jamal Murray 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve Bruce Brown 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asist kaydetti.

DİĞER
Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif, Ümran’ın planlarını altüst edecek!
Müge Anlı Palu ailesi davasında son dakika kararını duyunca: "Vah gidene" Tuncer Ustael cezaevinden çıktı mı? Yaşananlar kan dondurmuştu
Samandıra'da kemik sesleri! F.Bahçe derbiye bileniyor
G.Saray'dan şampiyonluk hediyesi! Yılın transferi imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen'in 21 sayısı Houston'a yetmedi! NBA'de sonuçlar
Memphis 7. galibiyeti elde etti
2023 engelli öğretmen ataması başvuru!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! 10:59
Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... 10:47
G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:40
Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar 10:09
F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? 10:06
Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? 10:01
Daha Eski
Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? 09:55
Samandıra'da kemik sesleri! F.Bahçe derbiye bileniyor Samandıra'da kemik sesleri! F.Bahçe derbiye bileniyor 09:48
Mallorca - Osasuna maçı hangi kanalda? Mallorca - Osasuna maçı hangi kanalda? 09:42
Fırtına'da bir ayrılık daha! Ülkesine dönüyor Fırtına'da bir ayrılık daha! Ülkesine dönüyor 09:38
Borini'den transfer itirafı! "Durumumu sordular" Borini'den transfer itirafı! "Durumumu sordular" 09:19
Morutan'ın geleceği belli oldu! Sezon sonu G.Saray'a... Morutan'ın geleceği belli oldu! Sezon sonu G.Saray'a... 08:56