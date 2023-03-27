Haberler NBA Cedi Osman'lı Cavaliers Alperen Şengün'lü Rockets'ı yenerek NBA play-off'larını garantiledi

Cedi Osman'lı Cavaliers Alperen Şengün'lü Rockets'ı yenerek NBA play-off'larını garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets'ı 108-91 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve NBA play-off'larını garantiledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:25
Cedi Osman'lı Cavaliers Alperen Şengün'lü Rockets'ı yenerek NBA play-off'larını garantiledi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Rockets'ı 17 sayı farkla yendi.

Ev sahibi ekipte Jarrett Allen 24, Donovan Mitchell ise 22 sayı kaydederek takımlarını galibiyete taşıdı.

Cavaliers formasıyla maçta 16 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Houston Rockets'ta maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 33 dakika oyunda kalarak 14 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 1 blok kaydetti.

Konuk ekipte Jalen Green, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

GRIZZLIES'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Memphis Grizzlies, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 123-119 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı ve NBA'in en uzun aktif galibiyet serisinin sahibi oldu.

Grizzlies'te Ja Morant 27, Desmond Bane ise 25 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Atlanta Hawks'ta Trae Young'ın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

MIKAL BRIDGES'İN 44 SAYISI MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Brooklyn Nets, Mikal Bridges'in 44 sayısına rağmen deplasmanda Orlando Magic'e 119-106 mağlup oldu.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Magic'te Cole Anthony 21, Franz Wagner 19, Wendell Carter ise 18 sayı attı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 119-123

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 137-93

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 108-91

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 119-106

Toronto Raptors-Washington Wizards: 114-104

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 112-118

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 96-99

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 108-118

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 110-104

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ailede düğün telaşı
Hande Erçel ile Boğaz keyfindeyken meğer çapkınlıktan da geri durmamış! Hakan Sabancı'nın o hamlesi fena ifşa oldu: "Erkek arkadaşının yaptığına bak"
Jesus'tan flaş karar! Arda Güler...
Bayern Münih'in yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liderlerin maçında kazanan Denver! İşte NBA'de sonuçlar
Embiid'in 46 sayısı yetmedi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:25
Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi 11:25
Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 11:22
Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... 11:19
Avusturya - Estonya maçı saat kaçta? Avusturya - Estonya maçı saat kaçta? 11:19
İsveç - Azerbaycan maçı saat kaçta? İsveç - Azerbaycan maçı saat kaçta? 11:16
Daha Eski
Tottenham'da Conte dönemi resmen sona erdi! Tottenham'da Conte dönemi resmen sona erdi! 11:12
Moldova - Çekya maçı saat kaçta? Moldova - Çekya maçı saat kaçta? 11:09
Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı 11'i Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı 11'i 11:06
Polonya - Arnavutluk maçı saat kaçta? Polonya - Arnavutluk maçı saat kaçta? 11:05
İrlanda - Fransa maçı saat kaçta? İrlanda - Fransa maçı saat kaçta? 11:02
Hollanda - Cebelitarık maçı saat Hollanda - Cebelitarık maçı saat 10:57