Haberler NBA Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Miami Heat'e yenildi! İşte NBA'de günün sonuçları

Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Miami Heat'e yenildi! İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e 119-115 yenildi. Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman 7 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 10:54
Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers Miami Heat'e yenildi! İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e 119-115 yenildi. NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 7. sıradaki Heat'e konuk olduğu maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell, 42 sayı ile oynarken milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı kaydetti.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler 33 sayılık performans ile takımına galibiyeti getirdi.

NIKOLA JOKIC'TEN "TRIPLE-DOUBLE"

Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'a 128-120 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Batı Konferansı lideri Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle "triple-double"lık performans sergilemesine rağmen takımına galibiyet getiremedi.

Jokic, bu sezon 26. triple-double'ını yaparken Nuggets, bu sezon Jokic'in triple-double yaptığı maçta ilk kez mağlup oldu.

Maçtan galibiyetle ayrılan San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson 23 sayı, Doug McDermott ise 20 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR:

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 120-119

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 107-114

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 119-115

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 123-124 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 128-120

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 122-112

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