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Miami Heat'in kaptanı Udonis Haslem'den emeklilik kararı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat'in formasını 20 yıldır giyen 42 yaşındaki Udonis Haslem, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:06
Miami Heat'in kaptanı Udonis Haslem'den emeklilik kararı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat formasını 2003'ten bu yana giyen 42 yaşındaki takım kaptanı Udonis Haslem, parkelere sezon sonunda veda etme kararı aldı.

Haslem, ABD'de günlük yayınlanan bir gazete olan Miami Herald'a verdiği demeçte, "Bundan sonra ne olursa olsun benim için bu kadar." açıklamasını yaptı.

ABD'li oyuncu, 20 sezon formasını giydiği Miami Heat ile 2006, 2012 ve 2013 yıllarında NBA şampiyonluğu yaşadı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonunda oynayan Haslem, NBA kariyerinin tamamını bir takımla geçiren üçüncü basketbolcu konumunda bulunuyor. Bu listede; Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks-21 sezon) ve Kobe Bryant (Los Angeles Lakers-20 sezon) yer alıyor.

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