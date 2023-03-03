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NBA'da Şubat ayının en iyileri!

NBA, Şubat ayının en iyilerini açıkladı. Yapılan duyuruda en iyi oyuncular, çaylaklar ve koçları yayınlandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 12:18
NBA'da Şubat ayının en iyileri!

Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve New York Knicks point guardı Jalen Brunson, Şubat ayında oynanan maçlar için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansları'nda Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldüler.

Son iki yılın MVP'si Jokic, Nuggets tarihinde arka arkaya aylarda bu ödülü kazanan ilk oyuncu olurken, 11 maçta 22.6 sayı, 14.2 ribaund ve 10.2 asist ortalamaları yakaladı.

Takımı yedi maçlık galibiyet serisi yakalayan Knicks guardı Brunson ise, ayı 27.3 sayı ve 6.0 asist ortalamalarla tamamladı.

AYIN ÇAYLAKLARI

Utah Jazz pivotu Walker Kessler ve Orlando Magic forveti Paolo Banchero, Şubat ayı için Ayın Çaylağı ödülünü kazanan isimler oldular.

Kessler, Şubat ayında 10.6 sayı ve 11.4 ribaund istatistikleri ile double-double ortalama yakalayan tek çaylak oldu.

Banchero ise, Shaquille O'Neal ile birlikte Magic tarihinde üç ay üst üste Ayın Çaylağı ödülünü alan tek isim olurken, 16.6 sayı, 7.5 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.

AYIN KOÇLARI

Sacramento Kings koçu Mike Brown ve Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer, Şubat ayında Ayın Koçu ödüllerini kazandılar.

Brown, maç başına 125,8 sayı ile NBA'deki en yüksek skorlu hücumun direksiyonunda, Kings'i Şubat'ta 8-4'lük bir seriye taşıdı.

Budenholzer ise, Bucks ile Şubat ayını 10-0'lık kusursuz bir seriyle kapattı. Milwaukee ayrıca galibiyet serisini 15 maça çıkarırken, ayı NBA'in en iyisi olan 44-17'lik dereceyle Doğu'da zirvede tamamladı.

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