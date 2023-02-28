NBA'den sözleşme kararı!

NBA ve NBPA'in (Oyuncu Sendikası) sözleşme uzatma limitlerini gevşetmeyi tartıştığı iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, devam eden CBA (toplu iş sözleşmesi) tartışmalarının bir parçası olarak, NBA ve NBPA'in sözleşme uzatmalarındaki mevcut sınırları gevşetebileceğini söyledi.



Mevcut CBA'e göre, takımlar ve oyuncular, oyuncu belirlenmiş bir oyuncu/çaylak olarak nitelendirilmediği veya ligin ortalama maaşının çok altında olmadığı sürece, uzatmanın ilk yeni yılında oyuncunun maaşını yalnızca yüzde 120 artırabiliyor.



Tarafların bunu potansiyel olarak yüzde 140-150'ye kaydırmayı tartıştıkları bildirilirken, bu durumun sonunda piyasa değerinin altında anlaşmalar haline gelen sözleşmeler imzalayan oyunculara, serbest bir oyuncu olmadan önce bir anlaşmayı taahhüt etmek için yeterli zam alma kapısını açabileceği düşünülüyor.



O.G. Anunoby, Domantas Sabonis ve Lauri Markkanen'ın, bu alandaki bir kural değişikliğinden etkilenebilecek üç oyuncu olduğu dile getiriliyor.