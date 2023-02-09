Russell Westbrook Jazz'da

NBA'den yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves'un dahil olduğu 3 takım ve 8 oyunculu takas gerçekleştiği belirtildi.

Takas sonucunda Jazz'ın Lakers'tan Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones ve 2027 birinci tur draft hakkını aldığı ifade edildi.

Lakers'ın Timberwolves'tan D'Angelo Russell, Jazz'dan Malik Beasley ve Jarred Vanderbilt'i kadrosuna kattığı aktarıldı.

Timberwolves'un ise Jazz'dan Mike Conley ve Nickeil Alexander-Walker ile üç adet ikinci tur draft hakkı aldığı kaydedildi.

NBA'de 2017 sezonunun en değerli oyuncusu Westbrook, Lakers'ta yıldız oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in yanında ilk 5'in parçası olmakta zorlandı. Kötü şut performansı ve top kayıplarıyla çoğu zaman taraftarların tepkisini çeken Westbrook, 2021'den beri 130 maça çıktığı Lakers'ta 17,4 sayı, 6,9 ribaunt, 7,2 asist ortalamaları yakaladı.

D'Angelo Russell ise 2015 draftında 1. tur 2. sıradan seçildiği ve 2017'ye kadar forma giydiği Los Angeles Lakers'a dönmüş oldu. Russell, bu sezon Timberwolves'ta maç başına 17,9 sayı, 3,1 ribaunt ve 6,2 asistle oynadı.

Takasın önemli parçalarından tecrübeli oyun kurucu Mike Conley de bu sezon Jazz formasıyla 10,7 sayı, 2,5 ribaunt ve 7,7 asist ortalamaları tutturdu.