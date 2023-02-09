Haberler NBA Irving'in ilk maçında Mavericks kazandı! İşte NBA'de günün sonuçları (9 Şubat 2023)

Irving'in ilk maçında Mavericks kazandı! İşte NBA'de günün sonuçları (9 Şubat 2023)

Son dakika spor haberleri... NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 mağlup etti. Mavericks'in yeni yıldızı Kyrie Irving 24 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 10:37
Irving'in ilk maçında Mavericks kazandı! İşte NBA'de günün sonuçları (9 Şubat 2023)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 yendi. NBA'e 9 maçla devam edildi. Yeni yıldızı Kyrie Irving'in 24 sayı, 5 asist, 4 ribauntla oynadığı maçı kazanan Mavericks, bu sezon 30. galibiyetini elde etti. Konuk takımda Tim Hardaway Jr. 19 sayı, 6 asist, Reggie Bullock da 18 sayı, 6 asistle mücadeleyi tamamladı. Clippers'ta Norman Powell'ın 24 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyete engel olamadı. Terance Mann 21, Paul George 20, Kawhi Leonard da 18 sayılık performans sergiledi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN "DOUBLE DOUBLE"

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'e 130-128 mağlup oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada De'Aaron Fox 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntluk performansıyla Kings'i sırtladı. Domantas Sabonis 22 sayı, 9 ribaunt, Malik Monk 17 sayıyla oynadı. Alperen Şengün'ün 18 sayı, 11 asist, 9 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta ise Jalen Green'in 41 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 118-104

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-85

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 106-99

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 112-98

Miami Heat-Indiana Pacers: 116-111

Houston Rockets-Sacramento Kings: 128-130

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 118-143

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-110

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 125-122

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