2023 NBA All Star'da ilk 5'ler netleşti

NBA'de 17-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek All-Star öncesinde Batı ve Doğu Konferansı takımlarının ilk 5'leri ve kaptanları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James, Stephen Curry, Zion Williamson, Nikola Jokic ve Luka Doncic'ten oluştu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant ve Donovan Mitchell yer aldı.

NBA kariyerinde 19. kez All-Star takımına seçilen LeBron James, lig tarihinin efsanelerinden Kareem Abdul-Jabbar'ı yakaladı. Yıldız oyuncu, All-Star maçında forma giymesi halinde efsanevi ismin rekoruna ortak olacak.

Öte yandan All-Star maçı için kaptan formatının kullanıldığı altıncı yılda LeBron James bir kez daha kaptan seçildi. James, geride kalan 5 sezonda All-Star maçında kaybetmedi.

Doğu Konferansı'nda ise Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, 2019 ve 2020'nin ardından bir kez daha kaptanlığa seçildi.