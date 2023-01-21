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Hedef NBA yüzüğü

NBA’de Houston Rockets’ta üst üste rekorlar kıran milli basketbolcumuz Alperen Şengün, “Kariyer planlamam all-star seçilmek ve NBA’de şampiyon olmak” dedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Hedef NBA yüzüğü

NBA'de adından söz ettiren 20 yaşındaki, 2.11 boyundaki milli pivotumuz Alperen Şengün, Houston'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Türk Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Şengün, "Hedefim; all-star ve NBA'de şampiyonluk. Umarım uzun yıllar Houston'da kalırım. Burada kırabileceğim rekorlar, kazanabileceğim şampiyonluklar olduğunu düşünüyorum. Gençlere örnek olacağım. Ben nasıl Hidayet ve Mehmet ağabeyler için konuşuyorsam, umarım ileride onlar da benim hakkımda konuşur" dedi.


Triple double'da tarih yazdı
Alperen Şengün, 12 Ocak'ta oynadıkları Sacramento Kings maçında 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde "triple double" yapan en genç pivot unvanını aldı.


Shaquille O'Neal'ı da geçti
Yıldız pivot, Lakers maçında 33 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla kariyer rekoru kırdı. Efsane Shaquille O'Neal'ı da geçip 30+ sayı, 10+ ribaunt ve 5+ asiste ulaşan en genç pivot oldu.


Şampiyon uzatmada yıkıldı
NBA'DE Doğu lideri Boston Celtics, son şampiyon Warriors'ı uzatmalarda 121-118 yendi. Celtics'te, Tatum 34 sayı, 19 ribaund ve 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Warriors'ta Curry'nin 29 sayı, 7 asist, Thompson'un 24 sayılık performansı yetmedi.

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