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NBA'de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford vefat etti

NBA'de üç sayı çizgisinin gerisinden ilk isabetli sayıyı atan eski oyuncu ve başantrenör Chris Ford, 74 yaşında vefat etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:07
NBA'de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford vefat etti

NBA'den yapılan açıklamada, Chris Ford'un vefat ettiği belirtilerek, ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı dilendi.

Ford'un ölüm nedeni ailesi tarafından açıklanmazken, ABD basınında yer alan haberlere göre, Ford geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

NBA'e üç sayı kuralının geldiği 1979 yılında Boston Celtics forması giyen Chris Ford, takımının 12 Ekim 1979'da Houston Rockets'la oynadığı karşılaşmada, ligin ilk isabetli üçlüğünü atarak tarihe geçmişti.

Celtics formasıyla 1981'de oyuncu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Ford, takımın yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği 1983-90 yılları arasında da iki kez aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Boston Celtics'te 1990-95 yılları arasında bu kez başantrenör olarak görev alan Ford, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers ve Brandeis University'yi çalıştırmasının ardından 2004 yılında Philadelphia 76ers kulübünde antrenörlük kariyerini sonlandırmıştı.

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